《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》新當選的中共中央總書記習近平、連同６

名中央政治局常委２３日中午同中外記者見面。習近平表示，「剛才，我們召開中共二十屆一中

全會，選舉產生新一屆中央領導機構，選舉我繼續擔任中共中央總書記。現在，我向大家介紹其

他６位常委同事：李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。趙樂際、王滬寧是十九屆中央

政治局常委，其他同志都是十九屆中央政治局委員，大家都比較了解。」

習近平說，「在這裏，我代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。一定牢

記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托。」

習近平表示，經過全黨全國各族人民共同努力，如期全面建成小康社會、實現了第一個百年

奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥

目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。



＊中國式現代化是一項偉大而艱巨的事業＊



習近平稱，在新征程上，要始終保持昂揚奮進的精神狀態，全面建設社會主義現代化國家寄

託著中華民族的夙願和期盼，凝結著中國人民的奮鬥和汗水。中國式現代化是中國共產黨和中國

人民長期實踐探索的成果，是一項偉大而艱巨的事業。

他又指，要始終推進黨的自我革命，亦要弘揚全人類共同價值，當今世界面臨前所未有的挑

戰，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。人民永遠是最堅實的依託，最強大的底

氣，始終與人民風雨同舟，想人民之所想。



＊中國開放的大門只會愈來愈大＊



中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。經過改革開放４０多年不懈努力，中國創造了

經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。現在，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向

好的基本面不會改變。中國開放的大門只會愈來愈大。將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移

推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。

