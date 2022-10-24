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AH股新聞

24/10/2022 15:10

【數據解讀】ＩＮＧ：防疫政策不確定影響促經濟增長政策的有效性

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地今年第三季ＧＤＰ同比增長３﹒９％，高於市場預測的
３﹒３％和第二季的０﹒４％。ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭藹嬈（Ｉｒｉｓ　Ｐａｎｇ）發表報
告表示，第三季ＧＤＰ數據雖然勝過預期，但整體經濟復甦依然受防疫政策影響。經濟增速回穩
主要由於新冠疫情防疫措施在３月至５月上海封城後變得更加靈活。
　　在所有行業中，信息和軟件業增長最快，同比增長７﹒９％，金融服務業同比增長４﹒２％
。而房地產業受未完成項目幾乎暫停土地競投和新住宅開工影響，同比收縮４﹒２％。
　
＊防疫政策持續影響就業和零售＊
　
　　報告稱，９月經濟活動數據反映局部復甦仍在繼續，主要由投資和工業生產復甦步伐加快帶
動。工業生產的增長受惠於港口減少停運，從而增加物流速度以及令供應鏈運作更加順暢。９月
零售業因一些住宅和購物區受隔離措施影響，導致復甦放緩，餐飲銷售同比收縮１﹒７％。現時
防疫政策取決於確診個案的數量，帶來不確定性。這將持續影響就業市場，並且對零售業前景帶
來負反饋效應。
　　彭藹嬈強調，９月份經濟數據反映即使防疫政策已經變得更加靈活，封城措施依然為已經受
房地產危機影響的經濟帶來不確定性。這種不確定性會影響促進經濟增長政策的有效性。
（ｗｌ）

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