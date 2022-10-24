【ＦＯＣＵＳ】全球矚目的中國新一屆最高決策架構塵埃落定，上周突遭「延期」的多項重

磅經濟數據終於周一（２４日）揭盅－－三季度ＧＤＰ大幅反彈；進口持續疲軟；房價跌跌不休

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＊汽車產銷靚麗，基建投資加速＊



經歷一季度的－６﹒８％、二季度的０﹒４％，中國三季度ＧＤＰ顯著反彈至按年升

３﹒９％（預期：３﹒４％）；消費、投資、淨出口分別貢獻５２﹒４％、２０﹒２％、

２７﹒４％。

先看佔ＧＤＰ逾半壁江山的消費，盡管９月之初西南重鎮成都進入「原則居家」狀態，深圳

疫情亦再起，拖累按年增幅放緩至２﹒５％（預期：３﹒３％），餐飲收入更錄負增長（－

１﹒７％）；不過若看絕對值，商品零售（３﹒４萬億 ＶＳ ３﹒２５萬億）、餐飲收入

（３７６７億 ＶＳ ３７４８億）實際雙雙高於８月，汽車銷售額逾４２００億元，比亞迪、

特斯拉當月銷量齊創紀錄。

再看固定資產投資，跟先行指標建築業ＰＭＩ走勢一致（９月創一年新高），首９月基礎設

施投資增速加速至８﹒６％，為去年５月以來最快。工業增加值方面，水泥、生鐵、鋼材產量按

年齊止跌轉升，煤炭日均產量刷新紀錄；最亮眼的仍是新能源汽車，單月產量繼８月突破７１萬

輛大關後，再上衝至７５﹒８萬輛。



＊收入增長放緩，全球需求黯淡＊



不過，統計局點評「三季度經濟運行恢復向好」，背後仍不乏隱憂。首當其衝是居民人均可

支配收入增長放緩，首三季實際增長３﹒２％，遠低於過去十年（２０１２年－２０２１年）年

均實際增長６﹒６％，恐預示消費及地產銷售難獲動能。

其次，基建大幹快上充當穩增長抓手，但從水泥產量、挖掘機銷量等高頻數據看，首９月分

別錄按年跌１２﹒５％、４８﹒３％；房地產開發投資繼續放緩，７２大中城市新房價格按年跌

幅錄２０１５年８月以來最大，一線城市新房價格亦時隔９個月按月再轉跌，恐為不祥之兆。

值得一提的是，中國９月進口增速按年持平０﹒３％（預期：１％），與之相對應的，有「

全球經濟金絲雀」之稱的韓國當月對華出口按年降６﹒５％，主打電子元件的台灣地區單當月對

大陸（包括香港）出口更按年降１３﹒３％，均顯示全球需求前景黯淡。

時值財金官員醞釀大換班，未來政策重心何去何從？鑒於中共二十大高度強調「安全」，而

政府新舊交替料待明年３月全國兩會，在此之前，缺乏明確解決或刺激方案，或令縈繞地產、消

費、出口等逆風持續困擾市場，直到１２月中央經濟工作會議發出更多關於未來具體經濟政策的

信號。

