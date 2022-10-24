《經濟通通訊社２４日專訊》美國納斯達克（Ｎａｓｄａｑ）據報已經停止至少４家小型中

國企業的首次公開發行（ＩＰＯ）準備工作，同時對這類企業掛牌上市後的股價短暫飆升進行調

查。

《路透》引述律師和銀行界人士報道指，納斯達克在這類中資企業股價飆升之際採取行動，

這些企業通過ＩＰＯ籌集小量資金，通常是５０００萬美元或更少，其股票在上市時漲幅高達

２０倍，然後在幾天後下挫，令勇於投機仙股的投資者損手。

據報，美方認為這些中資企業新股股價短暫上升是少數海外投資者造成的，他們隱藏身份，

搶購發行的多數股票，營造出一上市就受到追捧的感覺。美國證券交易委員會（ＳＥＣ）和其他

美國金融監管機構尚未宣布成功起訴這種拉高出貨的案例，因為中企與其海外銀行家迄今為止一

直在有效地秘密實施這些計劃。

報道又引述律師稱，已被納斯達克告知不許進行某些ＩＰＯ，直到他們完成調查今年早前某

些中國企業上市發行方的反常交易活動為止。

納斯達克從９月中旬開始向小型中國ＩＰＯ候選企業的顧問提出問題。據一位銀行界人士表

示，這些問題涉及他們現有股東的身份、居住在哪裏、投資了多少，以及是否獲得提供無息債務

以便他們能夠參與。（ｃａ）

