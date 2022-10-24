《經濟通通訊社２４日專訊》國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行

成品油價格形成機制，自２０２２年１０月２４日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸

分別提高１８５元和１７５元人民幣。（ｗｌ）

