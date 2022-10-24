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AH股新聞

24/10/2022 17:10

《神州能源》明起內地汽柴油價每噸提高１８５元和１７５元人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行
成品油價格形成機制，自２０２２年１０月２４日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸
分別提高１８５元和１７５元人民幣。（ｗｌ）

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