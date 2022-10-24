《經濟通通訊社２４日專訊》國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行
成品油價格形成機制，自２０２２年１０月２４日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸
分別提高１８５元和１７５元人民幣。（ｗｌ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
24/10/2022 17:10
《神州能源》明起內地汽柴油價每噸提高１８５元和１７５元人幣
《經濟通通訊社２４日專訊》國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行
成品油價格形成機制，自２０２２年１０月２４日２４時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸
分別提高１８５元和１７５元人民幣。（ｗｌ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰24/10/2022 17:16 《行業數據》乘聯會料１０月新能源零售銷量環比降一成至５５萬輛
下一篇新聞︰24/10/2022 17:05 《神州經脈》經濟數據見回暖，樓價指數跌幅擴，股匯齊插外資逃
24/10/2022 17:28 《基金觀點》路博邁：中國政策前景為股票及固定收益投資創造機會
24/10/2022 17:00 《鍾之日記》時光倒流十數載，恒指人幣見新低
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰