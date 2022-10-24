《經濟通通訊社２４日專訊》今日Ａ股及港股均重挫，北向資金錄創記錄的大幅流出；離岸
市場受到情緒驅動，人民幣面臨拋壓。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現失守７﹒３關，刷新歷史
低點，現報７﹒３０６５兌一美元，日內跌幅已逾１％。人幣即期（ＣＮＹ）收盤後亦延續跌勢
，一度跌至７﹒２６４７元兌一美元，距交易區間下限僅餘８點，亦再創逾１４年半新低；離、
在岸價差已擴至４００點。（ｗｌ）
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24/10/2022 17:51
【聚焦人幣】離岸人幣失守７﹒３關刷新低，與即期價差擴至４百點
《經濟通通訊社２４日專訊》今日Ａ股及港股均重挫，北向資金錄創記錄的大幅流出；離岸
市場受到情緒驅動，人民幣面臨拋壓。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現失守７﹒３關，刷新歷史
低點，現報７﹒３０６５兌一美元，日內跌幅已逾１％。人幣即期（ＣＮＹ）收盤後亦延續跌勢
，一度跌至７﹒２６４７元兌一美元，距交易區間下限僅餘８點，亦再創逾１４年半新低；離、
在岸價差已擴至４００點。（ｗｌ）
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24/10/2022 17:52 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
24/10/2022 17:52 《港股通》騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
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