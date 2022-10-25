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AH股新聞

25/10/2022 08:59

《國企紅籌》華能國電（９０２）發３０億人幣融資券，期限３２天

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布近日完成
發行２０２２年度第十一期超短期融資券，發行額為３０億人民幣，期限為３２天，發行利率為
１﹒４８％，由建行和寧波銀行為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國
銀行間債券市場公開發行。
　　該公司本期債券募集資金將用於補充公司營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到
期的債券。（ｍｈ）
　

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