《經濟通通訊社２５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布近日完成

發行２０２２年度第十一期超短期融資券，發行額為３０億人民幣，期限為３２天，發行利率為

１﹒４８％，由建行和寧波銀行為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國

銀行間債券市場公開發行。

該公司本期債券募集資金將用於補充公司營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到

期的債券。（ｍｈ）



