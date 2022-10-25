《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》諮詢公司貝恩公司近日對內地近３０００

名消費者所做的調研顯示，有３４％的消費者計劃在今年「雙十一」期間減少線上和線下的總支

出，較去年的９％大幅增加；而表示在「雙十一」增加消費支出的受訪者僅有２４％，較去年的

５１％有所下滑。

對於消費者減少支出的原因，除了受到宏觀經濟的影響、消費信心低迷之外，也有部分原因

是參與「雙十一」的購物平台越來越多，以及平日里購物節增多，令「雙十一」不再是唯一的購

物時間點。

貝恩的調查顯示，去年有５６％的受訪者表示，計劃於「雙十一」期間在３個或以上的平台

購物，今年這一比例上升至６９％。同時，有３７％的受訪者表示，今年計劃去５個及以上的平

台購物。

貝恩公司大中華區零售業務主席劉洋表示，雖然「雙十一」銷售增速趨緩，但整體體量夠大

，在去年全網商品成交額９５２０億元人民幣的基礎上，今年有望突破１萬億元人民幣大關。今

年各個平台的目標不在於爭取新的客戶，而是在努力運營現有的客戶，將重點從過去的打折促銷

調整為培養加深客戶忠誠度，從而在全年保持較好的消費者活躍度，而不僅僅只靠「雙十一」。

