《經濟通通訊社２５日專訊》中集車輛（０１８３９）（深：３０１０３９）公布，第三季
純利為２﹒９５億元（人民幣．下同），按年增２﹒０１倍；每股基本及稀釋收益為０﹒１５元
。期內，營業收入按年增２８﹒０３％至６２﹒１１億元。
今年首三季，集團純利為６﹒６億元，較去年同期跌１５﹒９８％；營業收入１７４﹒０６
億元，按年跌２２﹒８５％。（ａｃ）
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25/10/2022 17:45
《國企紅籌》中集車輛（１８３９）第三季多賺逾２倍至近３億人幣
《經濟通通訊社２５日專訊》中集車輛（０１８３９）（深：３０１０３９）公布，第三季
純利為２﹒９５億元（人民幣．下同），按年增２﹒０１倍；每股基本及稀釋收益為０﹒１５元
。期內，營業收入按年增２８﹒０３％至６２﹒１１億元。
今年首三季，集團純利為６﹒６億元，較去年同期跌１５﹒９８％；營業收入１７４﹒０６
億元，按年跌２２﹒８５％。（ａｃ）
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