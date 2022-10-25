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AH股新聞

25/10/2022 18:28

《國企紅籌》白雲山（００８７４）第三季多賺９％至８﹒８億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，第三季純
利為８﹒８４億元（人民幣．下同），按年增長９﹒２７％，每股基本及稀釋收益為０﹒５４４
元。期內，集團營業收入按年增１％至１７５﹒８５億元。
　　今年首三季，集團純利為３４﹒７４億元，按年增４﹒９１％；營業收入５４８﹒０６億元
，按年增２﹒３７％。（ａｃ）

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