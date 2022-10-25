《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開６１點，報１５２４２點。最高升２５４點報

１５４３５點，最低跌２３３點報１４９４７點。恒指收報１５１６５點，跌１５點或０﹒１％

。

北水全日淨流入６５﹒３２億元，減少２﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次是中

國海洋石油（００８８３）、中國海外發展（００６８８）、華潤啤酒（００２９１）。

主板成交１４３４﹒４９億元減少１１﹒３％。其中港股通成交２９６﹒９億元，佔總成交

２０﹒７％。



＊騰訊續獲「中國巴菲特」力撐＊



有「中國巴菲特」之稱、步步高創辦人段永平再入市撐騰訊，是一個月內兩次買入。

段永平今日早間在社交媒體發文：「又買了一點，雖然不知道到底發生了什麼。」

值得注意的是，這也是段永平第六次入市撐騰訊，段永平曾在２月、３月、４月、８月、

１０上旬５次抄底騰訊，目前處於浮虧狀態。

騰訊控股升０﹒１％報２０６﹒４元，北水淨買入２１﹒７億元；美團升２﹒４％報

１２３﹒５元，北水淨買入７﹒１億元；恒生中國企業升１﹒２４％報５２﹒３６元，北水淨買

入５﹒６億元。

中國海洋石油無升跌報９﹒７６元，北水淨賣出１﹒２億元；中國海外發展跌５﹒４６％報

１７﹒３２元，北水淨賣出０﹒８億元；華潤啤酒升１﹒７３％報４４﹒１５元，北水淨賣出

０﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ２１﹒６６

美團 （０３６９０） ７﹒１２

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒６１

快手 （０１０２４） ３﹒３４

南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒３０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －１﹒２０

中國海外發展 （００６８８） －０﹒７６

華潤啤酒 （００２９１） －０﹒４６

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２４

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