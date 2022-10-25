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AH股新聞

25/10/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒３２億元，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開６１點，報１５２４２點。最高升２５４點報
１５４３５點，最低跌２３３點報１４９４７點。恒指收報１５１６５點，跌１５點或０﹒１％

　　北水全日淨流入６５﹒３２億元，減少２﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次是中
國海洋石油（００８８３）、中國海外發展（００６８８）、華潤啤酒（００２９１）。
　　主板成交１４３４﹒４９億元減少１１﹒３％。其中港股通成交２９６﹒９億元，佔總成交
２０﹒７％。
　
＊騰訊續獲「中國巴菲特」力撐＊
　
　　有「中國巴菲特」之稱、步步高創辦人段永平再入市撐騰訊，是一個月內兩次買入。
　　段永平今日早間在社交媒體發文：「又買了一點，雖然不知道到底發生了什麼。」
　　值得注意的是，這也是段永平第六次入市撐騰訊，段永平曾在２月、３月、４月、８月、
１０上旬５次抄底騰訊，目前處於浮虧狀態。
　　騰訊控股升０﹒１％報２０６﹒４元，北水淨買入２１﹒７億元；美團升２﹒４％報
１２３﹒５元，北水淨買入７﹒１億元；恒生中國企業升１﹒２４％報５２﹒３６元，北水淨買
入５﹒６億元。
　　中國海洋石油無升跌報９﹒７６元，北水淨賣出１﹒２億元；中國海外發展跌５﹒４６％報
１７﹒３２元，北水淨賣出０﹒８億元；華潤啤酒升１﹒７３％報４４﹒１５元，北水淨賣出
０﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　２１﹒６６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒１２
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒６１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒３４
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　２﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒２０
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　－０﹒７６
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－０﹒４６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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