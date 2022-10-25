《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０６﹒７５億元，買盤超賣盤，流入１３﹒２５億元，佔每日額度２﹒５５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７７﹒５４億元，買盤超賣盤，流入
４２﹒４６億元，佔每日額度１０﹒１１％。
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25/10/2022 16:29
《深港通》北上全日流入１３﹒３億，南下全日流入４２﹒５億
《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０６﹒７５億元，買盤超賣盤，流入１３﹒２５億元，佔每日額度２﹒５５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７７﹒５４億元，買盤超賣盤，流入
４２﹒４６億元，佔每日額度１０﹒１１％。
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