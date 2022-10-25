《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

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國家主席習近平２４日下午出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話稱，全軍要認真學習宣傳貫徹

黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標

，打開強軍事業發展新局面。



三季度經濟恢復向好，積極因素累積增多

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國家統計局２４日發布的數據顯示，今年前三季度國內生產總值同比增長３％，比上半年加快

０﹒５個百分點。分季度看，一季度國內生產總值同比增長４﹒８％，二季度增長０﹒４％，三

季度增長３﹒９％。



新增專項債迎發行高峰

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２４日，１０月已發行和按計劃將發行的新增專項債超過

３０００億元（人民幣．下同），創下半年以來月度新高。業內人士指，隨著專項債結存限額加

快盤活，以及明年專項債提前批額度有望在今年年底前下達，將推動經濟穩步復甦。





《上海證券報》



習近平：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

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國家主席習近平２４日下午出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話稱，全軍要認真學習宣傳貫徹

黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標

，打開強軍事業發展新局面。



三季度中國ＧＤＰ同比增長３﹒９％

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國家統計局２４日發布的數據顯示，三季度中國ＧＤＰ同比增長３﹒９％，比二季度加快３﹒５

個百分點。國家統計局相關負責人表示，三季度經濟恢復向好，工業生產快速恢復，需求持續回

升，高技術行業發展良好，經濟發展質量進一步提升。



前三季度進出口同比增長９﹒９％

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海關總署２４日發布的數據顯示，今年前三季度，中國進出口總值達３１﹒１１萬億元，同比增

長９﹒９％。其中，出口１７﹒６７萬億元，同比增長１３﹒８％；進口１３﹒４４萬億元，同

比增長５﹒２％。





《證券時報》



習近平：奮力實現建軍一百年奮鬥目標

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國家主席習近平２４日下午出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話稱，全軍要認真學習宣傳貫徹

黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標

，打開強軍事業發展新局面。



三季度ＧＤＰ增長３﹒９％

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１０月２４日，前三季度主要經濟數據公布。數據顯示，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比

增長３％，比上半年加快０﹒５個百分點，經濟恢復向好。其中，三季度ＧＤＰ同比增長

３﹒９％，比二季度加快３﹒５個百分點。



四部門：穩妥推進交通基礎設施資產證券化

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交通部、國家鐵路局、中國民用航空局和國家郵政局２４日聯合發布《關於加快建設國家綜合立

體交通網主骨架的意見》，提出要加強主骨架路線聯網、補網、強鏈；鼓勵創新多元化融資模式

，穩妥推進交通基礎設施資產證券化。（ｌｃ）

