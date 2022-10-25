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AH股新聞

25/10/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：三季度中國ＧＤＰ同比增３﹒９％

　　《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平：奮力實現建軍一百年奮鬥目標
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２４日下午出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話稱，全軍要認真學習宣傳貫徹
黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標
，打開強軍事業發展新局面。
　
三季度經濟恢復向好，積極因素累積增多
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２４日發布的數據顯示，今年前三季度國內生產總值同比增長３％，比上半年加快
０﹒５個百分點。分季度看，一季度國內生產總值同比增長４﹒８％，二季度增長０﹒４％，三
季度增長３﹒９％。
　
新增專項債迎發行高峰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月２４日，１０月已發行和按計劃將發行的新增專項債超過
３０００億元（人民幣．下同），創下半年以來月度新高。業內人士指，隨著專項債結存限額加
快盤活，以及明年專項債提前批額度有望在今年年底前下達，將推動經濟穩步復甦。
　
　
《上海證券報》
　
習近平：奮力實現建軍一百年奮鬥目標
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２４日下午出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話稱，全軍要認真學習宣傳貫徹
黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標
，打開強軍事業發展新局面。
　
三季度中國ＧＤＰ同比增長３﹒９％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２４日發布的數據顯示，三季度中國ＧＤＰ同比增長３﹒９％，比二季度加快３﹒５
個百分點。國家統計局相關負責人表示，三季度經濟恢復向好，工業生產快速恢復，需求持續回
升，高技術行業發展良好，經濟發展質量進一步提升。
　
前三季度進出口同比增長９﹒９％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署２４日發布的數據顯示，今年前三季度，中國進出口總值達３１﹒１１萬億元，同比增
長９﹒９％。其中，出口１７﹒６７萬億元，同比增長１３﹒８％；進口１３﹒４４萬億元，同
比增長５﹒２％。
　
　
《證券時報》
　
習近平：奮力實現建軍一百年奮鬥目標
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２４日下午出席軍隊領導幹部會議並發表重要講話稱，全軍要認真學習宣傳貫徹
黨的二十大精神，強化思想引領，強化擔當作為，強化工作落實，奮力實現建軍一百年奮鬥目標
，打開強軍事業發展新局面。
　
三季度ＧＤＰ增長３﹒９％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月２４日，前三季度主要經濟數據公布。數據顯示，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比
增長３％，比上半年加快０﹒５個百分點，經濟恢復向好。其中，三季度ＧＤＰ同比增長
３﹒９％，比二季度加快３﹒５個百分點。
　
四部門：穩妥推進交通基礎設施資產證券化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
交通部、國家鐵路局、中國民用航空局和國家郵政局２４日聯合發布《關於加快建設國家綜合立
體交通網主骨架的意見》，提出要加強主骨架路線聯網、補網、強鏈；鼓勵創新多元化融資模式
，穩妥推進交通基礎設施資產證券化。（ｌｃ）

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