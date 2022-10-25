《經濟通通訊社２５日專訊》中信證券分析指，幾大關鍵擾動將在本周陸續落地，預計將帶

來此輪月度級別修復行情的右側買點，Ａ股市場三大積極改善跡象已經陸續出現，全面修復行情

正處於政策驅動的上半場，配置上更加側重彈性。

分析指，四個不確定因素將在本周陸續落地，經濟數據公布後，見底預期進一步明確，三季

報月底集中披露後投資者對報表風險的擔憂也將落地，美聯儲加息恐慌頂點已過，人民幣快速單

向波動階段已經過去。其次，Ａ股市場三個改善跡象已經出現，成交熱度逐漸提升，活躍私募倉

位已降至４月底以來最低水平，資金情緒已經有所好轉，對行業機會的關注度開始高過總量擾動

，資本市場在近期也迎來密集的政策催化。

中信證券稱，持續數月的修復行情的配置思路可以分為兩個階段，建議當前至１１月，側重

政策上有催化、估值上有彈性的品種，１１月以後則圍繞明年有估值切換空間和業績確定性強的

品種展開。（ｄｗ）



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