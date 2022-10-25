《神州經脈》昨日（２４日）為中共二十大閉幕後的首個交易日，陸股通創下開通以來最高

的資金淨賣出，港股Ａ股及人民幣匯市集體地震，而反映在美中概股表現的納斯達克金龍中國指

數隔晚亦錄得史上最大跌幅，收於２０１３年４月以來最低水平。

震盪過後，滬深股市今早繼續低開，滬綜指先低開０﹒２８％，一度倒升但很快又調頭走，

隨著醫藥股大跌，滬指更愈踩愈深低見２９４４﹒２６點創近半個月新低，但午收前汽車、基建

、白酒及保險突然拉漲，維穩身影閃現，滬指快速回漲並倒升，更衝上３００１﹒７２點，不過

午後見疲態，醫藥股跌幅在擴大，全日收跌０﹒０４％，報２９７６﹒２８點。深成指表現反覆

，收市跌０﹒５１％，創業板指則跌０﹒９５％。

今日大市救火味濃，陸股通錄得資金流入，不過午後再見資金流出，總結全日淨流入

２８﹒４５億元（人民幣．下同）；兩市全日成交８０２９億元，按日大減８﹒９％。貨幣部門

出招穩資金，人民銀行今日進行２３００億元７天期逆回購，淨投放２２８０億元，放水規模是

今年２月２８日以來最多。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，鑑於三季度ＧＤＰ增速超預期，將今

年ＧＤＰ增長的預測由早前的２﹒７％上調至３﹒２％。預計未來兩個季度經濟環比增速可能放

緩，其中四季度ＧＤＰ按年增速料約３﹒９％。同時，維持從明年二季度開始防疫形勢可能明顯

好轉的預測，對２０２３年全年ＧＤＰ按年增長４﹒５％左右的預測不變。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共二十大閉幕，中共總書記習近平獲得第３個任期，外界關注美中關係未來如何發展。

美國國務院發言人回應，留意到中共二十大閉幕，相關領導層變動「不改變美國的對華策略」，

即在安全問題上展開競爭的同時，在任何可能的領域與中國就全球事務進行合作。美方歡迎中國

在符合美方利益的情況下進行合作，包括氣候變遷、全球健康、禁毒、防止核擴散等方面，美方

會持續努力維持溝通管道暢通。美國總統拜登早前談及與習近平有可能在１１月印尼召開的二十

國集團（Ｇ２０）領袖峰會上會晤，發言人表示，相關團隊正在努力推進此事。白宮國安會戰略

溝通協調官柯比（Ｊｏｈｎ Ｋｉｒｂｙ）表示，美方會持續聚焦於負責任地管理與中國的競爭

，並繼續尋求能合作的領域，例如健康、氣候變遷議題。不過他也指出，中國關閉工作層級雙邊

接觸管道，美方會持續專注於管理競爭、努力尋求合作方式，並在全球各地，特別是在印太區域

有能力應對中國在安全上的威脅與挑戰。美方也會持續努力維持溝通管道暢通，包括領袖層級。



２﹒ 隔晚離岸人民幣匯價率先跌穿７﹒３關，人行、外匯局今早宣布，將企業和金融機構的跨

境融資宏觀審慎調節參數從１上調至１﹒２５。人民幣中間價下挫４３８點子，錄兩連跌，創逾

十四年半低；即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開４２０點子，一舉跌穿７﹒３０關口，全日瀉

４７５點，報７﹒３０８５，錄五連貶，收盤價創２００７年１２月２７日以來近十五年新低。

離岸價（ＣＮＨ）下探７﹒３６。據《路透》引述消息人士表示，國家外匯管理局昨晚（２４日

）緊急調研部分銀行，了解機構對近期市況的看法以及其交易頭寸等內容。花旗銀行最新報告認

為，人行已允許人民幣中間價更大幅度調整，表明將從「形成橫盤天花板」轉向「追趕市場價」

，這種轉變或使美元兌人民幣匯率進一步走高，預計會將離岸人民幣（ＣＮＨ）推向７﹒５元。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬預計，監管的下一步可能是收緊跨境放款，市場亦關注人行最終

會否直接干預匯市。分析認為，此次上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，可以提

升企業和金融機構跨境融資風險加權餘額上限，鼓勵市場主體跨境融資。亦有交易員認為效用不

大，因為美元太貴，借外債不劃算。



３﹒ 據外電引述消息人士透露，中國監管機構近期指導基金公司，要求改善貨幣基金持有人結

構，避免機構佔比過高；其中提到機構佔比７０％以上的貨幣基金，要提高流動性資產佔比至不

低於２０％，債券倉位久期要維持在７０天以內。一位消息人士稱，監管機構主要的出發點是防

風險，今年貨幣基金規模不出意外可能會創新高，機構佔比過高的話，如果出現大額贖回，可能

造成市場劇烈波動。另一位消息人士說，監管可能擔心現在利率這麼低，要是往上走，銀行大額

贖回（貨幣基金）的話，會造成流動性緊張。據悉，監管還要求上述基金加強產品規模管控，避

免過快增長，集中度不能太高，要求相對分散，槓桿率需要壓降到１１０以下。中國證券投資基

金業協會數據顯示，截至２０２２年９月，公募基金中，貨幣基金規模近１０﹒７萬億元，佔公

募基金總規模約４６％。



４﹒ 深圳市地方金融監督管理局近日發布《關於嚴禁開展涉地方政府隱性債務的業務的通知》

指出，嚴禁開展涉新增地方政府隱性債務的業務、全面排查涉地方政府隱性債務存量業務、及時

報送涉地方政府隱性債務業務情況。《通知》強調，各融資租賃公司應認真梳理涉地方城投類項

目，重點排查城投類項目是否涉地方隱性債務。此外，早前《中國證券報》報道，對於涉房地產

企業，中國證監會允許部分存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業，可以在Ａ股市場融資

。隨後中國能建（滬：６０１８６８）、國際實業（深：０００１５９）、東百集團

（滬：６００６９３）等多家上市公司先後發布定增計劃。此外，湖北省恩施州住房和城鄉建設

局擬採取一系列措施促進房地產業「平穩健康發展」，由今年１０月１日至２０２３年１２月

３１日期間，出售自有住房並在現住房出售後１年內重新購買商品住房的納稅人，對其出售現住

房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。措施還容許以團購商品房、新出讓土地配建等方式籌集安

置房源，及支持國有企業通過團購新建商品住房作為保障性租賃住房房源，解決從事基本公共服

務人員的住房困難問題。



５﹒ 國務院總理李克強２４日主持召開國務院黨組會議，會議指，當前穩經濟政策效應進一步

顯現，三季度經濟持續恢復、明顯好於二季度，要發揮中央和地方兩個積極性，緊抓時間窗口推

動經濟進一步回穩向上，深入落實穩經濟一攬子政策措施，著力穩就業穩物價，保障交通物流暢

通和能源穩定供應，共同努力，保持經濟運行在合理區間、實現合理增長，力爭更好結果。交通

部、國家鐵路局、中國民用航空局和國家郵政局聯合發布《關於加快建設國家綜合立體交通網主

骨架的意見》，提出要加強主骨架路線聯網、補網、強鏈；鼓勵創新多元化融資模式，穩妥推進

交通基礎設施資產證券化。此外，發改委等六部門印發《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩

存量提質量的若干政策措施》。其中提出，便利國際商務人員往來。在做好新冠肺炎疫情防控前

提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人

員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利等。



６﹒ 內房陽光城（深：０００６７１）旗下境外主體被本港法院頒布清盤令，為大型中資房企

近年在香港首例。根據香港破產管理署網站的一份強制性清盤個案查冊報告，針對陽光城嘉世國

際的清盤令於為１０月１７日頒布。陽光城嘉世國際是陽光城集團的境外主體。此前已有數家房

企收到債權人在香港或開曼群島提起的清盤呈請，其中包括中國恒大（０３３３３）。根據香港

破產管理署，法院發布清盤令後，會任命臨時清盤人，臨時清盤人將接管該公司，處置可變現資

產，如在扣除所有費用和開支後公司的產業仍有剩餘資金，清盤人會把該筆款項攤派給其申索已

獲接納的債權人。陽光城集團上周五（２１日）稱，仍在與債權人積極協商處理。此外，金地集

團（滬：６００３８３）２４日在上交所發布澄清公告稱，網絡傳言提及的「北京金地格林物業

的應收帳款融資展期」說法屬於嚴重事實性錯誤。北京金地格林物業作為物業服務提供方向第三

方開發商提供物業服務，並非融資方。金地亦表示，有關華鑫信託、光大信託、浙金信託及穩投

系列合夥企業為金地公司表外項目提供信託借款的傳言嚴重失實，上述信託均為金地集團組織員

工進行項目跟投的跟投實體，與所謂的「信託借款」沒有任何關聯。



７﹒ 多家內媒報道，人行已於１０月９日發布《金融領域科技倫理指引》，明確在金融領域開

展科技活動需要遵循的守正創新、數據安全、包容普惠、公開透明、公平競爭、風險防控、綠色

低碳等７個方面的價值理念和行為規範。《指引》在守正創新章節明確了金融與科技業務的定位

區分，強調要堅持金融科技的本質是金融，涉及金融業務的按照相關規定取得金融牌照和資質，

規範開展經營活動，杜絕以「科技創新」的名義模糊業務邊界、交叉嵌套關係、層層包裝產品、

實施無證經營或超範圍經營等行為。《指引》划定了金融機構與科技公司的合作邊界，明確由金

融機構直接提供金融服務，由科技公司為金融機構提供技術支持，做到互促共進，有效隔離金融

風險與科技風險。同時，《指引》要求在開展金融科技創新過程中嚴格遵守現行法律法規、部門

規章和規範性文件等，杜絕以「創新」之名突破新型規定，嚴防利用科技手段從事不法活動。



８﹒ 國家財政部公布，１－９月累計，全國一般公共預算收入１５３１５１億元，扣除留抵退

稅因素後增長４﹒１％，按自然口徑計算下降６﹒６％，降幅較１－８月收窄１﹒４個百分點。

其中，中央一般公共預算收入６９９３４億元，扣除留抵退稅因素後增長３％，按自然口徑計算

下降８﹒６％；地方一般公共預算本級收入８３２１７億元，扣除留抵退稅因素後增長５﹒２％

，按自然口徑計算下降４﹒９％。支出方面，１－９月累計全國一般公共預算支出１９０３８９

億元，比上年同期增長６﹒２％。其中，中央一般公共預算本級支出２５０１４億元，比上年同

期增長７％；地方一般公共預算支出１６５３７５億元，比上年同期增長６﹒１％。前九月印花

稅收入３４１１億元，比上年同期下降２﹒１％。其中，證券交易印花稅２２４９億元，比上年

同期下降２﹒３％。（ｗｌ）

