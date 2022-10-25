《鍾之日記》１０月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



昨日（２４日）為中共二十大閉幕後的首個交易日，港股、Ａ股及人民幣匯市集體地震。劇

震過後，今日市場仍驚魂未定。香江魚缸連跌四日瀉１７３３點後，今日一度再創１３年半新低

後回升，一萬五千點大關失而復得。祖國股市閃現維穩身影，惟好淡交戰，３０００關得而復失

。

恒指今早高開６１點，報１５２４２，之後沽壓湧現，更跌穿昨日低位（１５０８２點）兼

失守１５０００點大關，最多跌２３３點，低見１４９４７，再創１３年半新低，但低位有承接

，大市止跌回升，一度倒升２５４點，高見１５４３５，之後回順。午後好淡爭持，最終恒指跌

１５點或０﹒１％，報１５１６５。

國指升１﹒２９％，報５１８０；科技指數收報２８８４，反彈３％。大市成交

１４３４﹒４９元。



＊滬指兩連跌，人幣繼續貶＊



滬深股市兩連跌，滬綜指先低開０﹒２８％，一度倒升但很快又調頭走，隨著醫藥股大跌，

滬指更愈踩愈深低見２９４４﹒２６點創近半個月新低，但午收前汽車、基建、白酒及保險突然

拉漲，維穩身影閃現，滬指快速回漲並倒升，更衝上３００１﹒７２點，不過午後見疲態，醫藥

股跌幅在擴大，全日收跌０﹒０４％，報２９７６﹒２８點。深成指表現反覆，收市跌

０﹒５１％，創業板指則跌０﹒９５％。

昨日陸股通錄１７９﹒１２億元（人民幣．下同）的淨賣出，創下互聯互通機制開通以來新

高，今日資金回流，全日淨流入２８﹒４５億元；兩市全日成交８０２９億元人民幣，按日減

８﹒９％。貨幣部門出招穩資金，人民銀行今日進行２３００億元７天期逆回購，淨投放

２２８０億元，放水規模是今年２月２８日以來最多。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６６８，較上個交易日跌４３８點子，錄兩連跌，創

２００８年２月１５日以來逾十四年半新低，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開

４２０點子一舉跌穿７﹒３０關口，其後持續低位徘徊，臨近收盤觸及７﹒３１關口，最終收報

７﹒３０８５瀉４７５點，五連跌，且創自２００７年１２月２７日以來近十五年新低。

人行今早祭出新維穩舉措，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從１上調至

１﹒２５，意在增加跨境流入規模，或有助緩解人民幣貶值壓力。而據《路透》引述消息人士表

示，國家外匯管理局昨晚緊急調研部分銀行，了解機構對近期市況的看法以及其交易頭寸等內容

。有指，市場反應太過度了，也有一些參與者明顯是在「惡意做空」，了解交易頭寸也有提醒意

味。



＊陰影過後科技股回升＊



二十大後首個交易日，反映在美中概股表現的納斯達克金龍中國指數隔晚錄得史上最大跌幅

，收於２０１３年４月以來最低水平，多隻中概股跌幅超過一成，例如拼多多瀉２４﹒６％，再

鼎醫藥暴跌１９﹒６％，萬國數據挫１７﹒４％等。

至於中資科技股在港遭遇歷史性暴跌後，今日反彈回調，京東集團（０９６１８）漲５％，

小鵬汽車（０９８６８）升４﹒９％，快手（０１０２４）升４﹒６％，小米（０１８１０）升

４﹒５％，阿里（０９９８８）升３﹒２％，騰訊（００７００）升０﹒１％。

國家主席習近平在其第二屆任期時提出「共同富裕」概念，而在二十大期間，當局又首次提

出了「規範財富積累機制」，充滿不確定性的前景，引發外資擔憂。

另據多家內媒報道，人行已於１０月９日發布《金融領域科技倫理指引》，明確在金融領域

開展科技活動需要遵循的守正創新、數據安全、包容普惠、公開透明、公平競爭、風險防控、綠

色低碳等７個方面的價值理念和行為規範。指引強調要堅持金融科技的本質是金融，涉及金融業

務的按照相關規定取得金融牌照和資質，規範開展經營活動，杜絕以「科技創新」的名義模糊業

務邊界、交叉嵌套關係、層層包裝產品、實施無證經營或超範圍經營等行為。



＊第三季稅前少賺４２％，匯豐再穿４０元＊



匯豐控股（００００５）中午派成績表，第３季列帳基準收入１１６﹒１６億美元遜預期，

按年少３﹒３％。列帳基準稅前利潤３１﹒４７億美元，按年少４１﹒８％，惟勝預期。一如市

場預期，匯豐於第３季不派息。

母公司普通股股東應佔利潤為１９﹒１３億美元，按年跌４６％。淨利息收益率１﹒５７％

，按年增３８個基點、按季增２２個基點。每股基本盈利０﹒１美元，按年少４４﹒４％、按季

少６４﹒３％。該季錄得１０﹒７５億美元預期信貸損失（ＥＣＬ），按季擴大１﹒４倍，而去

年同期為淨回撥６﹒５９億美元。匯豐午後轉跌，尾市再次跌穿４０元，低見３９﹒７５元，收

市跌５﹒１％，報３９﹒９５元。

匯豐第三季業績雖勝預期，但管理層對前景仍然審慎，指俄烏戰爭持續料將令能源和糧食價

格居高不下，因此目前並不清楚通脹能否於未來數月紓緩，而且各國中央銀行料繼續收緊貨幣政

策，加上中國對新冠病毒的防疫政策，房地產行業前景又不明，可能導致經濟大幅下行，或會拖

累環球經濟的若干部分陷入衰退。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

