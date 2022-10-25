《經濟通通訊社２５日專訊》早前《中國證券報》報道，對於涉房地產企業，中國證監會允

許部分存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業，可以在Ａ股市場融資。隨後中國能建

（滬：６０１８６８）、國際實業（深：０００１５９）、東百集團（滬：６００６９３）等多

家上市公司先後發布定增計劃。

中國能建２４日公告，正在籌劃非公開發行Ａ股股票事項，募集資金總額在人民幣１５０億

元（人民幣．下同）以內，擬將募集資金用於以新能源為主的新型綜合能源項目，包括光伏、風

電、氫能、儲能等新能源一體化、專業化項目。

國際實業則擬非公開發行股票數量不超過１﹒４４億股，發行價格為６﹒６８元╱股，擬募

資不超過９﹒６３億元，扣除發行費用後將全額用於償還銀行借款及補充流動資金。

東百集團擬定增募集資金不超過１０億元，投向倉儲物流業務的項目拓展、開發及建設，補

充流動資金及償還銀行貸款。

三股份昨日公告後股價齊跌，今日表現分化，中國能建目前升３％，國際實業跌３﹒５％，

東百集團跌３﹒７％。



＊分析：企業或會加大對房地產業務剝離或出售資產＊



可重啟再融資涉房企業的條件為自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務收入及

利潤佔企業當期相應指標的比例不超過１０％。參股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務產

生的投資收益，佔企業當期利潤的比例不超過１０％。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍表示，此類涉房企業的房地產業務比重並不高，對其融資

「鬆綁」且明確資金不能流入房地產領域，能有效支持實體經濟。在業內看來，一些企業為了滿

足條件，充分利用政策進行融資，或許會加大對房地產業務的剝離或出售相關資產，以降低房地

產業務比例。（ｄｗ）

