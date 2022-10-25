《經濟通通訊社２５日專訊》交通部、國家鐵路局、中國民用航空局和國家郵政局聯合發布

《關於加快建設國家綜合立體交通網主骨架的意見》，提出要加強主骨架路線聯網、補網、強鏈

；鼓勵創新多元化融資模式，穩妥推進交通基礎設施資產證券化。

《意見》提出的目標是到２０２５年，主骨架能力利用率顯著提高，運行效率、服務質量和

統籌融合發展水平明顯提升，實體線網里程達到２６萬公里左右。到２０３０年，主骨架基本建

成，實體線網里程達到２８萬公里左右。

《意見》明確，要加強資金保障，發揮政府和市場、中央和地方、國有資本和社會資本多方

面作用，完善中央交通建設資金政策。鼓勵創新多元化融資模式，推動政府和社會資本合作模式

規範發展，將符合條件的項目納入地方政府債券支持範圍，穩妥推進交通基礎設施資產證券化，

按照市場化原則引導社會資本積極參與主骨架建設。

《意見》還要求，要推進鐵路基礎設施智能化，打造新一代軌道交通移動通信系統，推動高

速鐵路智能化升級改造，推進下一代列控系統、智能行車調度指揮系統應用。開展公路數字化行

動，有序推進公路基礎設施全要素周期數字化。積極推進智慧航道、智慧港口建設和智慧機場建

設。

同時，要推進綠色轉型，推進以低碳為特征的綠色交通基礎設施建設，建設港區、機場、公

路服務區、交通樞紐場站等近零碳示範區。推動交通基礎設施標準化、智能化、工業化建造，推

廣永臨結合施工，推進建養一體化，降低全生命周期資源消耗。（ｌｃ）

