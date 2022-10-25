《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》內地運動品牌貴人鳥

（滬：６０３５５５）上周六（２２日）收到上交所問詢函，就公司４個月內兩次更換會計師事

務所等事宜進行問詢，要求公司對更換會計師事務所的具體原因和合理性、前任會計師事務所受

聘以來的審計工作內容及進展等情況進行詳細說明，並說明前次更換至今，公司生產經營是否發

生重大變化，是否存在其他應披露未披露的信息。

此外，貴人鳥擬新聘的永拓會計師事務所近３年還存在多次受到行政處罰、監管措施的情況

，上交所要求貴人鳥詳細說明相關聘任程序是否充分合規、結論是否審慎客觀。

貴人鳥上周五（２１日）晚間公告，考慮到公司未來業務發展，糧食業務佔比會愈來愈大，

鑑於永拓所在農業領域具有較為豐富的審計經驗，公司擬聘任永拓所擔任公司２０２２年度財務

報告和內部控制的審計機構。

而就在３個月前的７月１１日，貴人鳥剛剛才將合作多年的大信會計師事務所變更為利安達

會計師事務所。彼時，公司稱，大信所已連續多年為公司提供審計服務，更換主要為了更好地保

證審計工作的獨立性、客觀性。

