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AH股新聞

25/10/2022 08:27

【聚焦人幣】深圳政府計劃在香港發行不超５０億離岸人民幣地方債

　　《經濟通通訊社２５日專訊》繼海南省政府計劃１０月在香港發行５０億元離岸人民幣地方
債後，深圳市財政局亦表示，計劃近期在香港發行不超過５０億元離岸人民幣地方政府債券。
　　深圳計劃發行的債券期限分別是２年、３年和５年，資金將投放到軌道交通和水污染治理等
項目。其中３年期債券會是綠色債券，資金將用於地鐵綠色項目發展，推動交通領域清潔低碳轉
型，持續投入支持經濟綠色發展。５年期債券就是首次推出的藍色債券，資金將用於水污染治理
項目，通過減少入海河流中的污水量和污染物，提升近海環境質量和海洋生態環境。
　
＊債券利息收入豁免徵收香港利得稅及印花稅＊
　
　　上述債券將在香港聯交所掛牌上市，已由金管局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名
單，利息收入將獲豁免徵收香港利得稅及印花稅。
　　內地首批離岸地方政府債去年１０月在香港和澳門完成發行首秀，深圳市和廣東省分別發行
了５０億元和２２億元地方債。其中三年期品種利率分別為２﹒７％和２﹒６８％，與境內地方
債當前水平基本一致，同時與離岸國債的利差在２５個基點（ｂｐ）左右，相較目前國內市場亦
接近。（ｃｔ）

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