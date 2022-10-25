《經濟通通訊社２５日專訊》繼海南省政府計劃１０月在香港發行５０億元離岸人民幣地方

債後，深圳市財政局亦表示，計劃近期在香港發行不超過５０億元離岸人民幣地方政府債券。

深圳計劃發行的債券期限分別是２年、３年和５年，資金將投放到軌道交通和水污染治理等

項目。其中３年期債券會是綠色債券，資金將用於地鐵綠色項目發展，推動交通領域清潔低碳轉

型，持續投入支持經濟綠色發展。５年期債券就是首次推出的藍色債券，資金將用於水污染治理

項目，通過減少入海河流中的污水量和污染物，提升近海環境質量和海洋生態環境。



＊債券利息收入豁免徵收香港利得稅及印花稅＊



上述債券將在香港聯交所掛牌上市，已由金管局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名

單，利息收入將獲豁免徵收香港利得稅及印花稅。

內地首批離岸地方政府債去年１０月在香港和澳門完成發行首秀，深圳市和廣東省分別發行

了５０億元和２２億元地方債。其中三年期品種利率分別為２﹒７％和２﹒６８％，與境內地方

債當前水平基本一致，同時與離岸國債的利差在２５個基點（ｂｐ）左右，相較目前國內市場亦

接近。（ｃｔ）

