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AH股新聞

25/10/2022 09:23

《Ａ股動向》金地稱旗下公司非標融資展期等網絡傳言為不實信息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》金地集團（滬：６００３８３）２４日在上交所發布澄清公告
稱，網絡傳言提及的「北京金地格林物業的應收賬款融資展期」說法屬於嚴重事實性錯誤。北京
金地格林物業作為物業服務提供方向第三方開發商提供物業服務，並非融資方，對外融資展期不
屬實。公告指，這是第三方開發商所操作的反向保理融資。上述開發商通過供應鏈融資的方式，
向北京金地格林物業支付服務費款項，開發商為該供應鏈融資的唯一償債義務人，北京金地格林
物業無需承擔該項融資相關的償還義務。
　　金地亦表示，有關華鑫信託、光大信託、浙金信託及穩投系列合夥企業為金地公司表外項目
提供信託借款的傳言嚴重失實，上述信託均為金地集團組織員工進行項目跟投的跟投實體，與所
謂的「信託借款」沒有任何關聯。
　　公告並指，有關「北京首開發布對外財務資助的公告稱，其對北京金地持股９８﹒５％的北
京鑫遠嘉業科技有限公司提供１﹒２５億元的財務資助」的解讀嚴重誤導投資者。
　　金地集團曾在１８日表示，今年累計兌付境內外債券合計超過１３３億元，幾天前亦將今年
債務提前償還，年內已沒有需要償還的到期債務。（ｄｗ）

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