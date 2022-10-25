《經濟通通訊社２５日專訊》內地第三季國內生產總值（ＧＤＰ）增長３﹒９％，超預期。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，鑑於三季度ＧＤＰ增速超預期，將今年

ＧＤＰ增長的預測由早前的２﹒７％上調至３﹒２％。預計未來兩個季度經濟環比增速可能放緩

，其中四季度ＧＤＰ按年增速料約３﹒９％。同時，維持從明年二季度開始防疫形勢可能明顯好

轉的預測，對２０２３年全年ＧＤＰ按年增長４﹒５％左右的預測不變。



＊政策或加碼，再下調房貸首付比例和利率＊



汪濤表示，三季度ＧＤＰ增速超預期主要得益於基建投資和工業生產增速大幅提速，以及服

務業增速復甦幅度超預期，儘管防疫形勢仍存反覆。不過，高頻數據顯示１０月經濟增長動能依

舊乏力，尤其是線下服務活動和房地產銷售，而可能會帶來進一步的寬鬆政策。她預期，政策支

持加碼可能包括進一步下調房貸首付比例和房貸利率，為房地產開發商提供更多的資金支持，進

一步加大信貸投放增加基建相關支出，以及更多流動性支持。

至於防疫政策，依然預計明年３月前，防疫形勢不會明顯調整，消費和服務活動復甦可能持

續承壓。未來幾個月，隨著全球需求走弱，出口增長勢頭或將放緩。未來幾個月房地產銷售和建

設活動可能會在低位企穩，此後可能僅會溫和反彈。另一方面，未來兩個季度基建投資可能依然

穩健。（ｄｗ）

