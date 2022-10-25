  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/10/2022 15:15

《大灣區》深圳推動軟件產業發展，重點支持ＥＤＡ、元宇宙等軟件

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市印發《深圳市推動軟件產業高質量發展的若干措施》。
文件中指，要將深圳打造為「國家數字經濟創新發展試驗區」以及「國際軟件名城」，明確軟件
產業重點發展方向。
　　當中提出，要攻堅核心軟件。重點支持雲計算、物聯網、車載、移動終端、嵌入式等操作系
統及配套工具集，分布式、混合事務分析處理等數據庫，高性能高可靠中間件，數據備份、災難
恢復、工業控制系統防護等安全軟件。圍繞離散制造業及流程制造業，重點支持計算機輔助設計
、科學計算與系統建模仿真、電子設計自動化（ＥＤＡ）等研發設計類軟件，製造執行系統
（ＭＥＳ）、分布式控制系統（ＤＣＳ）、數據採集和監控系統（ＳＣＡＤＡ）等生產控制類軟
件。加快可見光通信與光計算、量子信息、腦科學與類腦智能等前沿領域軟件技術研發。
　　另外，布局新興平台軟件及行業通用軟件。重點支持雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈、
５Ｇ、虛擬現實和增強現實、物聯網、工業互聯網、元宇宙等新興技術平台軟件。支持小程序、
快應用、低代碼、原子化服務等新型輕量化平台發展。面向金融、建築、能源、交通、口岸、醫
療等重點行業，重點支持金融核心業務系統、建築信息模型和城市信息模型、智慧能源管理、智
慧交通管理、智能通關、智慧醫療等應用軟件。（ｄｗ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

下一篇新聞︰25/10/2022 15:11  《深股通》深股通額度全日用１３億元，外資結束連續六日淨流出

其他AH股新聞
More

25/10/2022 15:11  《深股通》深成指收跌０﹒５１％，中小創新指跌０﹒５％

25/10/2022 15:11  《滬股通》滬股通額度全日用２９億元，外資?流入２８﹒５億元

25/10/2022 15:11  《滬股通》上證１８０收升０﹒１５％，上證３８０跌０﹒３３％

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金