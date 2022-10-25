《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市印發《深圳市推動軟件產業高質量發展的若干措施》。

文件中指，要將深圳打造為「國家數字經濟創新發展試驗區」以及「國際軟件名城」，明確軟件

產業重點發展方向。

當中提出，要攻堅核心軟件。重點支持雲計算、物聯網、車載、移動終端、嵌入式等操作系

統及配套工具集，分布式、混合事務分析處理等數據庫，高性能高可靠中間件，數據備份、災難

恢復、工業控制系統防護等安全軟件。圍繞離散制造業及流程制造業，重點支持計算機輔助設計

、科學計算與系統建模仿真、電子設計自動化（ＥＤＡ）等研發設計類軟件，製造執行系統

（ＭＥＳ）、分布式控制系統（ＤＣＳ）、數據採集和監控系統（ＳＣＡＤＡ）等生產控制類軟

件。加快可見光通信與光計算、量子信息、腦科學與類腦智能等前沿領域軟件技術研發。

另外，布局新興平台軟件及行業通用軟件。重點支持雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈、

５Ｇ、虛擬現實和增強現實、物聯網、工業互聯網、元宇宙等新興技術平台軟件。支持小程序、

快應用、低代碼、原子化服務等新型輕量化平台發展。面向金融、建築、能源、交通、口岸、醫

療等重點行業，重點支持金融核心業務系統、建築信息模型和城市信息模型、智慧能源管理、智

慧交通管理、智能通關、智慧醫療等應用軟件。（ｄｗ）

