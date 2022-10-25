《經濟通通訊社２５日專訊》中共二十大閉幕，中共總書記習近平獲得第３任任期，外界關

注美中關係未來如何發展。美國國務院發言人回應，留意到中共二十大閉幕，相關領導層變動「

不改變美國的對華策略」，即在安全問題上展開競爭的同時，在任何可能的領域與中國就全球事

務進行合作。美方歡迎中國在符合美方利益的情況下進行合作，包括氣候變遷、全球健康、禁毒

、防止核擴散等方面，美方會持續努力維持溝通管道暢通。

美國總統拜登早前談及與習近平有可能在１１月印尼召開的二十國集團（Ｇ２０）領袖峰會

上會晤，發言人表示，相關團隊正在努力推進此事。



＊美方盼維持溝通管道暢通＊



白宮國安會戰略溝通協調官柯比（Ｊｏｈｎ Ｋｉｒｂｙ）不願評論中共二十大，但他表示

美方會持續聚焦於負責任地管理與中國的競爭，並繼續尋求能合作的領域，例如健康、氣候變遷

議題。

不過他也指出，中國關閉工作層級雙邊接觸管道，美方會持續專注於管理競爭、努力尋求合

作方式，並在全球各地，特別是在印太區域有能力應對中國在安全上的威脅與挑戰。美方也會持

續努力維持溝通管道暢通，包括領袖層級。

白宮發言人也重申拜登政府專注於負責任地管理與中國的競爭，並在與世界利益一致的領域

合作。美方會持續努力保持溝通管道暢通。過去二十個月，拜登與習近平已經進行５次通話，兩

人也可能再次交談，因為保持這些對話持續進行很重要。



＊美方堅信中共沒有理由對台採取行動或衝突＊



美國海軍軍令部長吉爾迪（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｇｉｌｄａｙ）日前示警，中國最快可能今年

入侵台灣，美軍必須準備因應。柯比再度被問及此事時，不願說明美方情報評估，他表示，習近

平曾公開表示希望２０２７年前具備武統台灣的能力。但美方仍堅信中共沒有理由對台採取行動

或衝突；美方立場不變，仍堅持一中政策，台海沒有爆發任何形式衝突的理由。（ｊｔ）

