《經濟通通訊社２５日專訊》中共二十大閉幕後港股、Ａ股市場昨日（２４日）開市遭遇拋

售，據外電統計，中國商界大佬料損失超過９０億美元。根據彭博億萬富豪指數，中國領導層換

屆後，隨著公司股價的大跌，騰訊控股（００７００）的馬化騰和中國首富兼農夫山泉

（０９６３３）鍾睒睒昨日各自損失了超過２０億美元。阿里巴巴（０９９８８）的馬雲、百度

（０９８８８）的李彥宏和京東（０９６１８）的劉強東未予納入，因其公司的主要上市地點為

美國。

在周一股市暴跌之前，由於嚴格的防疫清零政策對經濟造成了影響，中國的富豪勢將經歷十

年來最糟糕的一年。根據彭博的財富指數，截至上周五（２１日），全球最富裕的５００人中，

有７６位中國億萬富豪，身家達到７３８０億美元；而截至去年底為７９人，淨資產１﹒１萬億

美元。

納斯達克金龍中國指數收盤下跌逾１４％，創下２００１年指數以來最大跌幅。恒指昨日大

跌逾千點創１３年半新低，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）最終收盤報７﹒２６１０跌

１１６點，四連跌，創自２００８年１月１１日以來近十五年新低。（ｊｔ）

