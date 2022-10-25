《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）為中共二十大閉幕後的首個交易日，陸股通錄

１７９﹒１２億元（人民幣．下同）的淨賣出，創下互聯互通機制開通以來新高，中港股市及人

民幣匯市集體地震，而反映在美中概股表現的納斯達克金龍中國指數隔晚亦錄得史上最大跌幅，

收於２０１３年４月以來最低水平。

震盪過後，滬深股市今早繼續低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２８％，報

２９６９﹒１６點，深綜指低開０﹒５１％，金融股造好，白酒股走低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１６６８，較上個交易日跌４３８點子，

錄兩連跌，創２００８年２月１５日以來逾十四年半新低。

內地政府昨日盤後急出招，發改委等六部門印發《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存

量提質量的若干政策措施》，包括支持各類金融機構按照市場化原則為符合條件的外商投資企業

提供優質金融服務和融資支持，支持外商投資企業將研發設計等環節設在中國，打造產業鏈共同

體，引導外資積極參與國家新型工業化產業示範基地、先進製造業集群建設。深入實施外資准入

負面清單。在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利國際商務人員往來。

貨幣部門亦放水救市，人民銀行今日進行２３００億元７天期逆回購，淨投放２２８０億元

，放水規模是今年２月２８日以來最多。另外人行又宣布，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審

慎調節參數從１上調至１﹒２５，以增加跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

在二十大閉幕後中國公布一系列經濟數據，表現好壞參半，內地官媒《經濟日報》頭版發表

評論文章，指出觀察中國經濟數據不能只看一時，衡量中國經濟發展，增長速度是重要指標，但

不是唯一指標，必須透過現象看本質，從短期波動中看到大邏輯大趨勢。文章稱，中國需要應對

的風險和挑戰、需要解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜。但中國經濟韌性強、潛力足、回旋

餘地廣，長期向好的基本面不會改變，中國發展仍處於重要戰略機遇期，有基礎、有條件、有信

心、有能力保持經濟平穩健康可持續發展。（ｅｙ）

