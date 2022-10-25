《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）為中共二十大閉幕後的首個交易日，陸股通錄

１７９﹒１２億元（人民幣．下同）的淨賣出，創下互聯互通機制開通以來新高，港股Ａ股及人

民幣匯市集體地震，而反映在美中概股表現的納斯達克金龍中國指數隔晚亦錄得史上最大跌幅，

收於２０１３年４月以來最低水平。

震盪過後，滬深股市今早繼續低開，滬綜指先低開０﹒２８％，開市先曾倒升但很快又調頭

走，隨著醫藥股大跌，滬指更愈踩愈深低見２９４４﹒２６點創近半個月新低，但午收前汽車、

基建、白酒及保險突然拉漲，維穩身影閃現，滬指快速回漲並倒升，甚至衝擊三千點關，半日收

升０﹒７４％，報２９９９﹒５５點，距離三千點只差半步。深成指升０﹒５２％，創業板指揚

０﹒１６％。

今日大市救火味濃，陸股通錄得超過４２億元的資金淨流入，兩市半日成交５２５０億元，

較上日同時段成交減少２﹒４％。貨幣部門出招穩資金，人民銀行今日進行２３００億元７天期

逆回購，淨投放２２８０億元，放水規模是今年２月２８日以來最多。



＊基建汽車成穩盤主力＊



經濟增長不穩，市場憧憬基建發力，基建概念今早拉漲，輝煌科技（深：００２２９６）、

華東數控（深：００２２４８）漲停，中鼎股份（深：０００８８７）升８﹒７％，東方雨虹

（深：００２２７１）升６﹒８％，電工合金（深：３００６９７）升４﹒２％，京滬高鐵

（滬：６０１８１６）走高２﹒３％。

穩盤主力還有汽車股，整車方面上汽集團（滬：６００１０４）漲２﹒９％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒７％，長城汽車

（滬：６０１６３３）走高１﹒４％；汽車零件股方面，貝斯特（深：３００５８０）飆

１２﹒９％，中原內配（深：００２４４８）、南方精工（深：００２５５３）、常熟汽飾

（滬：６０３０３５）漲停，京威股份（深：００２６６２）升９﹒７％，金固股份

（深：００２４８８）升９％。



＊白酒股突然跌轉升＊



資金恢復流入，白酒股早段還在震盪下跌，但在午收前突然覺醒倒升，舍得酒業

（滬：６００７０２）漲３﹒２％，洋河股份（深：００２３０４）升３％，金種子酒

（滬：６００１９９）升２﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）升１﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒９％。

醫療醫藥股今早表現最差，華森製藥（深：００２９０７）、雙成藥業

（深：００２６９３）跌停，艾德生物（深：３００６８５）跌９﹒７％，德展健康

（深：０００８１３）挫９﹒６％，楚天科技（深：３００３５８）插９﹒５％，賽隆藥業

（深：００２８９８）跌８﹒７％，普利製藥（深：３００６３０）跌７﹒８％。（ｅｙ）

