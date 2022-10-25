《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後升幅稍微收窄，滬綜指升０﹒１９％，報
２９８３﹒２４點，滬深３００指數升０﹒１４％，深成指倒跌０﹒２５％，創業板指跌
０﹒７９％。上海Ｂ股升０﹒２９％，深圳Ｂ股無升跌。
陸股通目前錄得超過３０億元人民幣的資金淨流入。（ｅｙ）
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25/10/2022 13:40
《Ａ股行情》滬指午後升０﹒１９％挑戰三千，陸股通流入３０億
《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後升幅稍微收窄，滬綜指升０﹒１９％，報
２９８３﹒２４點，滬深３００指數升０﹒１４％，深成指倒跌０﹒２５％，創業板指跌
０﹒７９％。上海Ｂ股升０﹒２９％，深圳Ｂ股無升跌。
陸股通目前錄得超過３０億元人民幣的資金淨流入。（ｅｙ）
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