

《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）為中共二十大閉幕後的首個交易日，陸股通創

下開通以來最高的資金淨賣出，港股Ａ股及人民幣匯市集體地震，而反映在美中概股表現的納斯

達克金龍中國指數隔晚亦錄得史上最大跌幅，收於２０１３年４月以來最低水平。

震盪過後，滬深股市今早繼續低開，滬綜指先低開０﹒２８％，一度倒升但很快又調頭走，

隨著醫藥股大跌，滬指更愈踩愈深低見２９４４﹒２６點創近半個月新低，但午收前汽車、基建

、白酒及保險突然拉漲，維穩身影閃現，滬指快速回漲並倒升，更衝上３００１。７２點，不過

午後見疲態，醫藥股跌幅在擴大，全日收跌０﹒０４％，報２９７６﹒２８點。深成指表現反覆

，收市跌０﹒５１％，創業板指則跌０﹒９５％。

今日大市救火味濃，陸股通錄得資金流入，不過午後再見資金流出，總結全日淨流入

２８﹒４５億元；兩市全日成交８０２９億元，按日大減８﹒９％。貨幣部門出招穩資金，人民

銀行今日進行２３００億元７天期逆回購，淨投放２２８０億元，放水規模是今年２月２８日以

來最多。

摩根大通首席全球市場策略師Ｍａｒｋｏ Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ認為，中國股票的下跌與基

本面「脫節」，為投資者提供增持的良機，其看好中國市場的理由包括經濟增長將復甦、清零政

策會逐漸放鬆，以及貨幣和財政刺激措施的推出。



＊外資流入，喝酒吃藥卻失靈＊



盡管今日陸股通錄得淨流入，但卻沒有看到「喝酒吃藥」行情。醫藥股全日表現最差，正海

生物（深：３００６５３）瀉１２﹒６％，艾德生物（深：３００６８５）挫１１﹒９％，普利

製藥（深：３００６３０）瀉１０﹒９％，華森製藥（深：００２９０７）、雙成藥業

（深：００２６９３）、賽隆藥業（深：００２８９８）跌停，萊茵生物（深：００２１６６）

挫８﹒９％。

白酒股開市續向下，午收前突然迎來一波升勢，但卻為部分資金帶來離場機會，大型白酒股

復跌，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒１％

，五糧液（深：０００８５８）軟０﹒８％。



＊券商再急挫，金地澄清傳聞仍捱沽＊



Ａ股港股中概股齊齊表現慘烈，反映外資急撤的危急情況。券商板塊兩連跌，東方財富

（深：３０００５９）瀉９﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒１％，廣發証券

（深：０００７７６）跌２﹒８％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒７％，中原證券

（滬：６０１３７５）跌１﹒１％。

人民幣中間價跌４３８點子，錄兩連跌，創２００８年２月１５日以來逾十四年半新低。人

民幣急貶將進一步影響房地產償還境外債的能力，地產股板塊已跌至超過半年新低，南山控股

（深：００２３１４）瀉５％，順發恒業（深：０００６３１）、合肥城建

（深：００２２０８）挫４﹒４％，天房發展（滬：６００３２２）跌４﹒３％；大型地產股方

面，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒２％，

萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒１％。

另外金地集團（滬：６００３８３）公告，稱近期網絡上流傳「金地集團旗下公司非標融資

展期、表外信托融資」等消息為不實信息，但投資者失信心，金地股價跌４％，報８﹒６元。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６２７﹒４５ －０﹒１６

上證綜合指數 ２９７６﹒２８ －０﹒０４ ３３７５﹒１９

深證綜合指數 １９２３﹒５１ －０﹒４６ ４６５３﹒６９

上證Ｂ股指數 ２８３﹒９４ ＋０﹒２５ ２﹒０６

深證Ｂ股指數 １０９９﹒２９ －０﹒２６ ０﹒８３

上證１８０指數 ７６８５﹒４２ ＋０﹒１５

上證３８０指數 ５６０５﹒０９ －０﹒３３

深證成份指數 １０６３９﹒８２ －０﹒５１

深圳創業板指數 ２３１４﹒５５ －０﹒９５

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