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AH股新聞

25/10/2022 11:40

《滬股通》上證１８０半日升１﹒１８％，上證３８０升０﹒４６％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數半日升１﹒１８％，報７７６４﹒０２點，上
證３８０指數半日升０﹒４６％，報５６４９﹒３９點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８６﹒４７億元，用３３﹒５３
億元或６﹒４％。
　　保險股發力護盤，中國人壽（滬：６０１６２８）升１﹒８％，中國平安
（滬：６０１３１８）升１﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒４％，中國太保
（滬：６０１６０１）彈０﹒２％。
　　旅遊股觸底反彈，中國中免（滬：６０１８８８）漲３﹒７％，中青旅
（滬：６００１３８）升近２％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升２﹒６％，天目湖
（滬：６０３１３６）升４﹒４％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升１﹒５％，國旅聯合
（滬：６００３５８）升１﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒４％，曲江文旅
（滬：６００７０６）揚１﹒９％。
　　股市表現慘烈外資急撤，券商板塊今早兩連跌，中信建投（滬：６０１０６６）跌０﹒３％
，光大證券（滬：６０１７８８）跌０﹒９％，西南證券（滬：６００３６９）跌０﹒８％，天
風證券（滬：６０１１６２）挫３﹒３％，國聯證券（滬：６０１４５６）跌０﹒１％，湘財股
份（滬：６０００９５）跌０﹒２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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