《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數半日升１﹒１８％，報７７６４﹒０２點，上

證３８０指數半日升０﹒４６％，報５６４９﹒３９點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８６﹒４７億元，用３３﹒５３

億元或６﹒４％。

保險股發力護盤，中國人壽（滬：６０１６２８）升１﹒８％，中國平安

（滬：６０１３１８）升１﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒４％，中國太保

（滬：６０１６０１）彈０﹒２％。

旅遊股觸底反彈，中國中免（滬：６０１８８８）漲３﹒７％，中青旅

（滬：６００１３８）升近２％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升２﹒６％，天目湖

（滬：６０３１３６）升４﹒４％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升１﹒５％，國旅聯合

（滬：６００３５８）升１﹒７％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升１﹒４％，曲江文旅

（滬：６００７０６）揚１﹒９％。

股市表現慘烈外資急撤，券商板塊今早兩連跌，中信建投（滬：６０１０６６）跌０﹒３％

，光大證券（滬：６０１７８８）跌０﹒９％，西南證券（滬：６００３６９）跌０﹒８％，天

風證券（滬：６０１１６２）挫３﹒３％，國聯證券（滬：６０１４５６）跌０﹒１％，湘財股

份（滬：６０００９５）跌０﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

