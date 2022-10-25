《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒１５％，報７６８５﹒４２點，

上證３８０指數收跌０﹒３３％，報５６０５﹒０９點。

多家內地航空公司近日宣布將恢復或新增國際航線，截至１０月２４日，同程旅行平台入境

機票搜索量環比９月上漲６３％，預訂量環比９月上漲２８％，平均出票價格環比下降三成。民

航股向好，國航（滬：６０１１１１）漲３﹒８％，春秋航空（滬：６０１０２１）升３％，南

航（滬：６０００２９）升１﹒７％。

旅遊股觸底反彈，中國中免（滬：６０１８８８）漲２﹒６％，中青旅

（滬：６００１３８）升逾１％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒９％，天目湖

（滬：６０３１３６）升３﹒１％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升１﹒２％，國旅聯合

（滬：６００３５８）升２﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升０﹒９％，曲江文旅

（滬：６００７０６）揚１﹒９％。

股市表現慘烈外資急撤，券商板塊兩連跌，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒７％，光

大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒１％，西南證券（滬：６００３６９）跌２﹒３％，天風證

券（滬：６０１１６２）挫逾５％，國聯證券（滬：６０１４５６）跌２％，湘財股份

（滬：６０００９５）跌１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

