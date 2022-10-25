《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒１５％，報７６８５﹒４２點，
上證３８０指數收跌０﹒３３％，報５６０５﹒０９點。
多家內地航空公司近日宣布將恢復或新增國際航線，截至１０月２４日，同程旅行平台入境
機票搜索量環比９月上漲６３％，預訂量環比９月上漲２８％，平均出票價格環比下降三成。民
航股向好，國航（滬：６０１１１１）漲３﹒８％，春秋航空（滬：６０１０２１）升３％，南
航（滬：６０００２９）升１﹒７％。
旅遊股觸底反彈，中國中免（滬：６０１８８８）漲２﹒６％，中青旅
（滬：６００１３８）升逾１％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒９％，天目湖
（滬：６０３１３６）升３﹒１％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升１﹒２％，國旅聯合
（滬：６００３５８）升２﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升０﹒９％，曲江文旅
（滬：６００７０６）揚１﹒９％。
股市表現慘烈外資急撤，券商板塊兩連跌，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒７％，光
大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒１％，西南證券（滬：６００３６９）跌２﹒３％，天風證
券（滬：６０１１６２）挫逾５％，國聯證券（滬：６０１４５６）跌２％，湘財股份
（滬：６０００９５）跌１﹒４％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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