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AH股新聞

25/10/2022 15:11

《滬股通》上證１８０收升０﹒１５％，上證３８０跌０﹒３３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒１５％，報７６８５﹒４２點，
上證３８０指數收跌０﹒３３％，報５６０５﹒０９點。
　　多家內地航空公司近日宣布將恢復或新增國際航線，截至１０月２４日，同程旅行平台入境
機票搜索量環比９月上漲６３％，預訂量環比９月上漲２８％，平均出票價格環比下降三成。民
航股向好，國航（滬：６０１１１１）漲３﹒８％，春秋航空（滬：６０１０２１）升３％，南
航（滬：６０００２９）升１﹒７％。
　　旅遊股觸底反彈，中國中免（滬：６０１８８８）漲２﹒６％，中青旅
（滬：６００１３８）升逾１％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒９％，天目湖
（滬：６０３１３６）升３﹒１％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升１﹒２％，國旅聯合
（滬：６００３５８）升２﹒２％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升０﹒９％，曲江文旅
（滬：６００７０６）揚１﹒９％。
　　股市表現慘烈外資急撤，券商板塊兩連跌，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒７％，光
大證券（滬：６０１７８８）跌３﹒１％，西南證券（滬：６００３６９）跌２﹒３％，天風證
券（滬：６０１１６２）挫逾５％，國聯證券（滬：６０１４５６）跌２％，湘財股份
（滬：６０００９５）跌１﹒４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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