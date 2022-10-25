《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒９５億元，用２９﹒０５億元或５﹒６％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入２８﹒４５億元，結束連續六日淨流出。
（ｄｗ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
25/10/2022 15:11
《滬股通》滬股通額度全日用２９億元，外資?流入２８﹒５億元
《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒９５億元，用２９﹒０５億元或５﹒６％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入２８﹒４５億元，結束連續六日淨流出。
（ｄｗ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰25/10/2022 15:11 《深股通》深成指收跌０﹒５１％，中小創新指跌０﹒５％
下一篇新聞︰25/10/2022 15:11 《滬股通》上證１８０收升０﹒１５％，上證３８０跌０﹒３３％
25/10/2022 15:15 《大灣區》深圳推動軟件產業發展，重點支持ＥＤＡ、元宇宙等軟件
25/10/2022 15:11 《深股通》深股通額度全日用１３億元，外資結束連續六日淨流出
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰