《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指半日升０﹒５２％，報１０７５０﹒６７點，深證中

小創新指數半日升０﹒１１％，報２２６５﹒３３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒９５億元，用１０﹒０５

億元或１﹒９％。

新能源汽車概念股走強，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒７％，陽光電源

（深：３００２７４）漲４﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）升４﹒３％，匯川技術

（深：３００１２４）升３﹒７％，恩捷股份（深：００２８１２）走高２﹒２％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升２﹒４％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升２﹒３％。

人民幣急貶將進一步影響房地產償還境外債的能力，地產股兩連跌，南山控股

（深：００２３１４）瀉５％，順發恒業（深：０００６３１）挫４﹒２％，合肥城建

（深：００２２０８）跌３﹒１％。

外資急撤內地資本市場劇震，醫療醫藥板塊連續第二日崩跌，普利製藥

（深：３００６３０）跌７﹒８％，艾德生物（深：３００６８５）跌９﹒７％，華森製藥

（深：００２９０７）、雙成藥業（深：００２６９３）跌停，德展健康（深：０００８１３）

瀉９﹒６％，萊茵生物（深：００２１６６）跌７﹒４％，賽隆藥業（深：００２８９８）跌

８﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

