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AH股新聞

25/10/2022 11:40

《深股通》深成指半日升０﹒５２％，中小創新指升０﹒１１％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指半日升０﹒５２％，報１０７５０﹒６７點，深證中
小創新指數半日升０﹒１１％，報２２６５﹒３３點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒９５億元，用１０﹒０５
億元或１﹒９％。
　　新能源汽車概念股走強，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒７％，陽光電源
（深：３００２７４）漲４﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）升４﹒３％，匯川技術
（深：３００１２４）升３﹒７％，恩捷股份（深：００２８１２）走高２﹒２％，天齊鋰業
（深：００２４６６）升２﹒４％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升２﹒３％。
　　人民幣急貶將進一步影響房地產償還境外債的能力，地產股兩連跌，南山控股
（深：００２３１４）瀉５％，順發恒業（深：０００６３１）挫４﹒２％，合肥城建
（深：００２２０８）跌３﹒１％。
　　外資急撤內地資本市場劇震，醫療醫藥板塊連續第二日崩跌，普利製藥
（深：３００６３０）跌７﹒８％，艾德生物（深：３００６８５）跌９﹒７％，華森製藥
（深：００２９０７）、雙成藥業（深：００２６９３）跌停，德展健康（深：０００８１３）
瀉９﹒６％，萊茵生物（深：００２１６６）跌７﹒４％，賽隆藥業（深：００２８９８）跌
８﹒７％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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