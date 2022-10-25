《經濟通通訊社２５日專訊》深證成指今日收跌０﹒５１％，報１０６３９﹒８２點，深證
中小創新指數收跌０﹒５％，報２２５１﹒５８點。
據上海有色網發布的數據顯示，碳酸鋰（９９﹒５％電池級╱國產）漲３０００元（人民幣
．下同）╱噸，報５４４０００元╱噸，最高報５５３０００元╱噸，再度刷新歷史新高。鋰電
池概念股走高，邁為股份（深：３００７５１）漲３﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升
近３％，恩捷股份（深：００２８１２）升２﹒２％。
新能源汽車概念股走強，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒７％，陽光電源
（深：３００２７４）漲０﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升２﹒９％，匯川技術
（深：３００１２４）升近３％，恩捷股份（深：００２８１２）走高３﹒４％，天齊鋰業
（深：００２４６６）升２﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升３％。
外資急撤內地資本市場劇震，醫療醫藥板塊連續第二日崩跌，普利製藥
（深：３００６３０）瀉１０﹒９％，艾德生物（深：３００６８５）跌１１﹒９％，華森製藥
（深：００２９０７）、雙成藥業（深：００２６９３）、賽隆藥業（深：００２８９８）跌停
，德展健康（深：０００８１３）瀉９﹒９％，萊茵生物（深：００２１６６）跌８﹒９％。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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