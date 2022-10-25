  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/10/2022 15:11

《深股通》深股通額度全日用１３億元，外資結束連續六日淨流出

　　《經濟通通訊社２５日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０６﹒７５億元，用１３﹒２５億元或２﹒５％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入２８﹒４５億元，結束連續六日淨流出。
（ｄｗ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰25/10/2022 15:15  《大灣區》深圳推動軟件產業發展，重點支持ＥＤＡ、元宇宙等軟件

下一篇新聞︰25/10/2022 15:11  《深股通》深成指收跌０﹒５１％，中小創新指跌０﹒５％

其他AH股新聞
More

25/10/2022 15:11  《滬股通》滬股通額度全日用２９億元，外資?流入２８﹒５億元

25/10/2022 15:11  《滬股通》上證１８０收升０﹒１５％，上證３８０跌０﹒３３％

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金