《經濟通通訊社２５日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）旗下境外主體被本港法院頒

布清盤令，為大型中資房企近年在香港首例。陽光城現跌１﹒１％，報１﹒８２元人民幣，創歷

史新低。

根據香港破產管理署網站的一份強制性清盤個案查冊報告，針對陽光城嘉世國際的清盤令於

為１０月１７日頒布。案件第一次聆訊日期是９月１４日，後來又押後至１０月１７日，清盤令

於聆訊日當天頒布。陽光城嘉世國際是陽光城集團的境外主體。

此前已有數家房企收到債權人在香港或開曼群島提起的清盤呈請，其中包括中國恒大

（０３３３３）。２０２１年末，中國恒大美元債的違約，加劇了整個地產行業的危機。中國恒

大曾表示，公司正與財務和法律顧問積極推進境外債務重組工作，並將儘快公布一個尊重所有利

益相關者權利的具體解決方案。

根據香港破產管理署，法院發布清盤令後，會任命臨時清盤人，臨時清盤人將接管該公司，

處置可變現資產，如在扣除所有費用和開支後公司的產業仍有剩餘資金，清盤人會把該筆款項攤

派給其申索已獲接納的債權人。

陽光城集團上周五（２１日）稱，就任何清盤令不予置評，但表示仍在與債權人積極協商處

理。（ｊｔ）



