《經濟通通訊社２５日專訊》中國船舶（滬：６００１５０）公告，全資子公司江南造船與

某新加坡船東簽訂了２艘１７﹒５萬立方米ＬＮＧ運輸船建造合同意向書，分別與兩家香港船東

簽訂了共４艘９８０００立方米超大型乙烷運輸船（ＶＬＥＣ）建造合同意向書。上述合同意向

書總金額共計約１０億美元。

獲大額訂單，中國船舶目前升１﹒２％。（ｃｔ）

