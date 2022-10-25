《經濟通通訊社２５日專訊》中國船舶（滬：６００１５０）公告，全資子公司江南造船與
某新加坡船東簽訂了２艘１７﹒５萬立方米ＬＮＧ運輸船建造合同意向書，分別與兩家香港船東
簽訂了共４艘９８０００立方米超大型乙烷運輸船（ＶＬＥＣ）建造合同意向書。上述合同意向
書總金額共計約１０億美元。
獲大額訂單，中國船舶目前升１﹒２％。（ｃｔ）
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25/10/2022 13:47
《Ａ股焦點》中國船舶升１％，子公司簽１０億美元建造運輸船合同
《經濟通通訊社２５日專訊》中國船舶（滬：６００１５０）公告，全資子公司江南造船與
某新加坡船東簽訂了２艘１７﹒５萬立方米ＬＮＧ運輸船建造合同意向書，分別與兩家香港船東
簽訂了共４艘９８０００立方米超大型乙烷運輸船（ＶＬＥＣ）建造合同意向書。上述合同意向
書總金額共計約１０億美元。
獲大額訂單，中國船舶目前升１﹒２％。（ｃｔ）
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