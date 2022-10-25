《經濟通通訊社２５日專訊》內地教師行業競爭激烈，部分來自二三線城市的學校開始出現

一些在名校畢業的高材生教師，引發外界關注。據《澎湃新聞》報道，江蘇省淮安市楚州中學招

聘了２２位教師，其中有１５人畢業於北京大學；至於浙江省溫州中學招聘的１１位教師中，有

７人畢業於清華大學或北京大學，還有１人畢業於上海交通大學，當中甚至有人曾在國際頂級學

術刊物《自然》的子刊上發表過學術論文。

內媒引述專家意見，將高材生當教師的潮流歸因為名校畢業生及校方的「雙向奔赴」，但網

民更關心背後的經濟大環境：如果連高材生都只能到中小學當教師，那麼普通畢業生還能做甚麼

工作呢？

去年教師資格考試報名人數超過１１４４萬人次，全國專任教師總數已經超過１８４４萬人

。至於被視為鐵飯碗的公務員競爭同樣激烈，在去年進行的國家公務員考試，獲發准考證的有

２１２﹒３萬人，但招錄人數僅２﹒５７萬人，平均６８人爭奪一個崗位。

內地經濟不穩多地樓價下行，加上防疫政策未放鬆，對民營企業的經營產生嚴重影響，而過

去被視為「筍工」的互聯網企業員工亦好景不再，多家大廠接連掀裁員潮，內地青年失業率接近

兩成。「考公」、「考編」已成為中國年輕人的最佳選擇，在社交網絡上，人們把成功考上公務

員比喻為「上岸」，取其「一勞永逸」之意。（ｅｙ）





