《經濟通通訊社２５日專訊》在財政部下令禁止假藉國資買地托市後，無錫於今日舉行第四

輪宅地集中競拍，據內媒統計，１３宗地塊只有４宗由地方國企拍得，民企則獲４宗，剩餘５宗

地塊則由國企綠地香港（００３３７）及保利發展（滬：６０００４８）取得。１３宗地塊全部

以底價出讓，出讓金合計１６３﹒８億元（人民幣．下同）。值得留意的是，在無錫今年第一輪

和第三輪供地中，有約九成地塊都是由地方國資投得。

不過據《財新》引述消息人士指，無錫今輪供地，部分出面拿地企業的背後仍然是地方國資

，拿地資金來自城投平台，換言之拿地企業只是替城投平台出面投地，雙方簽訂了代建協議，但

拿到的地塊會否開發及如何開發均屬未知數。報道更指出，地方政府和城投企業通過上述方法，

規避財政部文件的約束。

隨著地產商流動性風險爆發，民企自去年下半年起漸漸退出土地拍賣，取而代之的是和國資

關係曖昧的各類城投平台上場買地，不少地方政府被外界質疑利用城投平台托住土地市場，保住

樓價。有見及此，中國財政部本月下令，嚴禁各地政府通過國企購地方式虛增土地出讓收入。

（ｅｙ）





