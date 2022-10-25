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AH股新聞

25/10/2022 17:27

【內房困局】新規後無錫賣地國資減參與，內媒揭地方出招避監管

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在財政部下令禁止假藉國資買地托市後，無錫於今日舉行第四
輪宅地集中競拍，據內媒統計，１３宗地塊只有４宗由地方國企拍得，民企則獲４宗，剩餘５宗
地塊則由國企綠地香港（００３３７）及保利發展（滬：６０００４８）取得。１３宗地塊全部
以底價出讓，出讓金合計１６３﹒８億元（人民幣．下同）。值得留意的是，在無錫今年第一輪
和第三輪供地中，有約九成地塊都是由地方國資投得。
　　不過據《財新》引述消息人士指，無錫今輪供地，部分出面拿地企業的背後仍然是地方國資
，拿地資金來自城投平台，換言之拿地企業只是替城投平台出面投地，雙方簽訂了代建協議，但
拿到的地塊會否開發及如何開發均屬未知數。報道更指出，地方政府和城投企業通過上述方法，
規避財政部文件的約束。
　　隨著地產商流動性風險爆發，民企自去年下半年起漸漸退出土地拍賣，取而代之的是和國資
關係曖昧的各類城投平台上場買地，不少地方政府被外界質疑利用城投平台托住土地市場，保住
樓價。有見及此，中國財政部本月下令，嚴禁各地政府通過國企購地方式虛增土地出讓收入。
（ｅｙ）
　
　

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