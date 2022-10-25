《經濟通通訊社２５日專訊》據外電報道，中國保稅銅倉庫的庫存幾乎清空，因為兩家主要

融資方－－摩根大通和工行標準銀行已經停止在那里開展新業務。《彭博》採訪的多名交易員和

銀行人士表示，他們認為融資銅交易目前已經停止，一些人預測保稅庫存可能已降至零，或接近

清零。從倫敦到利馬的交易商密切關注上海保稅銅庫存的進出情況，這是數十億美元的融資銅交

易的焦點。中國企業會用金屬作為抵押品以取得廉價融資。

交易所數據顯示，中國保稅倉庫的銅庫存ＳＭＭ－ＣＵＲ－ＢＯＮ繼續消耗，最新降到

２５５００噸的歷史低位。在全球庫存已然處於歷史低位時，中國更加依賴進口來滿足短期需求

，因此整個市場都感受到了影響。海關數據顯示，中國上個月的銅進口量比去年同期猛增

２５﹒６％，政府計劃加大基礎設施支出預計將提振需求。

根據今年９月的報道，中國最大的銅貿易商之一邁科集團面臨流動性困難，推遲部分進口金

屬銅的付款，並已經向政府及相關金融機構尋求幫助。事件令工銀標準從上海保稅區取出了數千

噸精煉銅，並運往亞洲其他地方存放。（ｗｌ）

