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AH股新聞

25/10/2022 11:49

《行業數據》多家航司恢復國際線，１０月入境機票價格環比降三成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》多家內地航空公司近日宣布將恢復或新增國際航線，據內媒從
同程旅行獲悉，海外回國的入境機票價格出現大幅下降。截至１０月２４日，同程旅行平台入境
機票搜索量環比９月上漲６３％，預訂量環比９月上漲２８％，平均出票價格環比下降三成。
（ｗｌ）

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