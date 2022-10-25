《經濟通通訊社２５日專訊》多家內地航空公司近日宣布將恢復或新增國際航線，據內媒從

同程旅行獲悉，海外回國的入境機票價格出現大幅下降。截至１０月２４日，同程旅行平台入境

機票搜索量環比９月上漲６３％，預訂量環比９月上漲２８％，平均出票價格環比下降三成。

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