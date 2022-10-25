《經濟通通訊社２５日專訊》據《上海證券報》獨家獲悉，銀保監人身險部２５日向各人身

險公司下發《關於開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》，決定開展人壽保險

與長期護理保險責任轉換業務試點。轉換業務是指通過科學合理的責任轉換方法，將人壽保險保

單的死亡或生存給付責任轉換為護理支付責任，支持被保險人在因特定疾病或意外傷殘等原因進

入護理狀態時提前獲得保險金賠付。

《通知》提出了多項試點要求：一是提出適用不同人群的兩種責任轉換方法，適用被保險人

已進入護理狀態的保單貼現法和適用被保險人尚未進入護理狀態的精算等價法；二是將特定疾病

和意外傷殘作為護理狀態判定條件；



＊緩解失能人群護理費用壓力，試點期限暫定２年＊



三是選定個人普通型人壽保險開展試點；四是鼓勵人身保險公司在開發普通型人壽保險產品

時，在保險條款中增加使用保單貼現法進行保險責任轉換的內容；五是試點期限暫定為２年，經

營普通型人壽保險的人身保險公司，按要求設計試點方案並向銀保監報告後，即可啟動試點工作

。

銀保監表示，利用人壽保險的存量準備金開展轉換業務，可以有效增加商業長期護理保險供

給的路徑。在現階段人民群眾長期護理保障需求增長、商業長期護理保險供給不足的情況下，充

分利用存量壽險產品開展轉換業務，能夠在短時間內有效提升長期護理保險供給能力，緩解失能

人群護理費用壓力。（ｗｌ）

