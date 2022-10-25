《經濟通通訊社２５日專訊》銀保監黨委書記、主席郭樹清２４日上午主持召開黨委（擴大

）會議，傳達學習黨的二十大、二十屆一中全會精神，結合銀保監實際，研究部署貫徹落實工作

。會議強調，要深刻認識到，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面不會改

變。金融風險整體收斂、金融體系總體穩健。人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際

收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。

會議指出，在實體經濟創新發展、穩步轉型的背景下，資本市場具有長期投資價值、保持穩

定運行的良好基礎不會改變。要持之以恒防範化解重大金融風險，統籌發展和安全，有序推進中

小金融機構改革化險，強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。要堅持以

推動高質量發展為主題，支持建設現代化產業體系，健全農村金融服務體系，有力促進區域協調

發展，推動加快構建新發展格局。

同時，要大力發展普惠金融，加強「新市民」金融服務，規範發展第三支柱養老保險，積極

促進共同富裕。要深化金融體制改革，加快完善金融機構公司治理，持續推進金融數字化轉型，

堅定不移推進銀行業保險業高水平對外開放。要加強和完善現代金融監管，健全金融法治，依法

將各類金融活動全部納入監管，切實提高金融治理體系和治理能力現代化水平。（ｗｌ）

