《經濟通通訊社２５日專訊》華為輪值董事長胡厚崑在曼谷以「５Ｇ Ｌｅａｄｓ ｔｈｅ
Ｓｔｒｉｄｅ」為主題的２０２２全球移動寬帶論壇上表示，截至２０２２年１０月，全球已
有２３０多家運營商推出了５Ｇ商用服務，共部署了３００多萬個５Ｇ站點，５Ｇ用戶達７億。
基於網絡部署的快速推進，５Ｇ正在從規模商用期躍升到高速發展期。（ｃａ）
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25/10/2022 11:54
《華為動向》胡厚崑：新場景新應用新模式是華為未來三大突破口
《經濟通通訊社２５日專訊》華為輪值董事長胡厚崑在曼谷以「５Ｇ Ｌｅａｄｓ ｔｈｅ
Ｓｔｒｉｄｅ」為主題的２０２２全球移動寬帶論壇上表示，截至２０２２年１０月，全球已
有２３０多家運營商推出了５Ｇ商用服務，共部署了３００多萬個５Ｇ站點，５Ｇ用戶達７億。
基於網絡部署的快速推進，５Ｇ正在從規模商用期躍升到高速發展期。（ｃａ）
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