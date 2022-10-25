《經濟通通訊社２５日專訊》華為輪值董事長胡厚崑在曼谷以「５Ｇ Ｌｅａｄｓ ｔｈｅ

Ｓｔｒｉｄｅ」為主題的２０２２全球移動寬帶論壇上表示，截至２０２２年１０月，全球已

有２３０多家運營商推出了５Ｇ商用服務，共部署了３００多萬個５Ｇ站點，５Ｇ用戶達７億。

基於網絡部署的快速推進，５Ｇ正在從規模商用期躍升到高速發展期。（ｃａ）

