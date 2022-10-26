《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京統計局公布，前三季度北京市實現地

區生產總值（ＧＤＰ）２９９２６﹒３億元（人民幣．下同），同比增長０﹒８％，比上半年回

升０﹒１個百分點。分季度看，在２季度出現下降後，３季度止跌回升。分產業看，第一產業增

長１﹒４％；第二產業下降１２％；第三產業增長３﹒５％。

前三季度，實現社會消費品零售總額１０２１９﹒５億元，下降４﹒５％，降幅收窄２﹒７

個百分點，其中３季度增長１﹒１％。分消費形態看，商品零售９４６７﹒１億元，下降

３﹒９％，餐飲收入７５２﹒４億元，下降１１﹒６％，降幅比上半年分別收窄２﹒５個和

４﹒８個百分點。

前三季度，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比下降１７﹒５％（如剔除新冠肺

炎疫苗生產因素，同比增長３﹒８％）；其中３季度下降２１﹒９％，比２季度收窄１０﹒２個

百分點。



＊前三季商品房銷售面積同比下降５﹒１％＊



前三季度，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長７％，增速比上半年提高１﹒５個百分

點。其中，基礎設施投資增長７﹒２％，房地產開發投資增長４﹒４％。高技術產業投資保持快

速增長，其中高技術製造業投資在集成電路等項目帶動下增長４９﹒３％，高技術服務業投資在

信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資帶動下增長４８﹒２％。

截至９月末，全市商品房施工面積１２８２３﹒５萬平方米，同比下降５﹒１％，其中住宅

施工面積６３９０﹒６萬平方米，下降３％。前三季度，全市商品房銷售面積７３７﹒８萬平方

米，同比下降５﹒１％，降幅比上半年收窄３﹒６個百分點。

前三季度，全市城鎮調查失業率均值為４﹒７％；９月份，全市城鎮調查失業率為４﹒４％

，環比回落０﹒３個百分點。

前三季度，全市居民人均可支配收入５８５９７元，同比增長３﹒７％，比上半年提高

０﹒４個百分點。

