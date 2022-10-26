《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》十三屆全國人大常委會第三十七次會議

２６日至３０日在京舉行，此次會議將審議婦女權益保障法修訂草案、黃河保護法草案、畜牧法

修訂草案等。本次常委會會議將初次審議立法法修正草案。全國人大常委會法制工作委員會發言

人臧鐵偉日前表示，此次立法法修改將貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於立法工作的重要

論述，對總則部分進行完善、充實；落實憲法修正案和黨中央有關精神，加強憲法實施和監督工

作；完善立法決策與改革決策相銜接相統一的制度機制。此外，草案還將完善全國人大及其常委

會立法程序和工作機制，適應監察體制改革需要補充相關內容，完善地方性法規、規章的有關規

定，進一步完善備案審查制度。

立法法是規範國家立法制度和立法活動、維護社會主義法治統一的重要憲法性法律。現行立

法法於２０００年制定，２０１５年作了部分修改。



＊完善行政復議制度＊



本次常委會會議將初次審議行政復議法修訂草案。臧鐵偉介紹，此次修改將進一步明確行政

復議原則、職責和保障，整合地方行政復議職責，強化行政復議吸納和化解行政爭議的能力，完

善行政復議受理及審理程序，加強行政復議對行政執法的監督。

