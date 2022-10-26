《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》瑞安房地產（００２７２）昨日公告稱，

經上海市楊浦區規劃和自然資源局網站公示，由瑞安全資控股的上海房睿置業有限公司，將同楊

浦區國資委全資控股的上海楊樹浦置業有限公司共同開發楊浦平涼社區一個歷史風貌保護項目，

股權比例分別為６０％、４０％。

由於該地塊的房地聯動價（即新房指導價）高達每平方米２１萬元人民幣，創下上海房地聯

動價紀錄，引發市場關注。房地聯動價基本可以看做是未來房價的上限，也就是說，該地塊或許

將把楊浦區的房價抬高到一個前所未有的新台階，同時給予了持有者較大的發揮空間。

瑞安表示，目前尚未與楊浦區規劃和自然資源局訂立具有法律約束力的相關合同。據此前發

布的遴選答疑紀要，在協議出讓結果公示後即可簽訂土地出讓合同，自簽訂出讓合同之日起５個

工作日內支付土地總價款的５０％，９０個自然日內支付土地總價款的５０％。

根據早前公布的信息，該項目土地使用權底價為２３﹒７６億元人民幣，用途為二類組團住

宅用地，建設用地面積近１﹒７萬平方米，容積率１﹒４，其中地上計容建築面積約２﹒３８萬

平方米。地塊內歷史建築均為里弄建築，總建築面積約０﹒５２萬平方米。

