《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例１女和無症狀感染者１８宗，其中３例無症狀感染者為社會面病例。新增境外輸入

性新冠肺炎確診病例６宗和無症狀感染者３０宗，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上

海新增６個中風險地區。

自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１４５５宗。目前上海共有中風險地區１９

處。

