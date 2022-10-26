《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例１女和無症狀感染者１８宗，其中３例無症狀感染者為社會面病例。新增境外輸入
性新冠肺炎確診病例６宗和無症狀感染者３０宗，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上
海新增６個中風險地區。
自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１４５５宗。目前上海共有中風險地區１９
處。
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26/10/2022 10:30
《駐滬專電》上海昨新增３宗本土新冠社會面病例，６地升中風險
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例１女和無症狀感染者１８宗，其中３例無症狀感染者為社會面病例。新增境外輸入
性新冠肺炎確診病例６宗和無症狀感染者３０宗，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上
海新增６個中風險地區。
自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１４５５宗。目前上海共有中風險地區１９
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