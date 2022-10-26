  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/10/2022 10:30

《駐滬專電》上海昨新增３宗本土新冠社會面病例，６地升中風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例１女和無症狀感染者１８宗，其中３例無症狀感染者為社會面病例。新增境外輸入
性新冠肺炎確診病例６宗和無症狀感染者３０宗，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上
海新增６個中風險地區。
　　自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１４５５宗。目前上海共有中風險地區１９
處。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/10/2022 10:33  《Ａ股焦點》中遠海控Ａ微升，據報德或允許降股權比例入股漢堡港

其他AH股新聞
More

26/10/2022 10:49  《Ａ股焦點》上海今日啟動吸入式新冠疫苗加強免疫，疫苗股大漲

26/10/2022 10:49  《駐京專電》商務部：著力擴大內需，推進高水平對外開放

26/10/2022 10:33  《Ａ股焦點》東方財富升近１％，惟第三季淨利潤跌逾１４％

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金