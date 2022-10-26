《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指低開６９點，報１５０９６點。最高升４１８點報

１５５８４點，最低跌１２４點報１５０４１點。恒指收報１５３１７點，升１５２點或１％。

北水全日淨流入５０﹒６億元，減少２２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是恒生中

國企業（０２８２８）、康希諾生物（０６１８５）、新東方在綫（０１７９７）。

主板成交１３０７﹒５１億元減少８﹒９％。其中港股通成交３５３﹒６億元，佔總成交

２７％。

騰訊控股升２﹒５２％報２１１﹒６元，北水淨買入１４﹒６億元；美團升５﹒０２％報

１２９﹒７元，北水淨買入１２﹒５億元；藥明生物升３﹒３６％報４０元，北水淨買入８﹒５

億元。

恒生中國企業升０﹒８％報５２﹒７８元，北水淨賣出１６﹒３億元；康希諾生物升

２０﹒６％報６４﹒１元，北水淨賣出０﹒５億元；新東方在綫升６％報３６﹒２元，北水淨賣

出０﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １４﹒５９

美團 （０３６９０） １２﹒４６

藥明生物 （０２２６９） ８﹒４６

快手 （０１０２４） ２﹒４５

香港交易所 （００３８８） １﹒６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒生中國企業 （０２８２８） －１６﹒３２

康希諾生物 （０６１８５） －０﹒５４

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１６

中國移動 （００９４１） －０﹒１３

思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒０４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

