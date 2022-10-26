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AH股新聞

26/10/2022 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒６億元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指低開６９點，報１５０９６點。最高升４１８點報
１５５８４點，最低跌１２４點報１５０４１點。恒指收報１５３１７點，升１５２點或１％。
　　北水全日淨流入５０﹒６億元，減少２２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是恒生中
國企業（０２８２８）、康希諾生物（０６１８５）、新東方在綫（０１７９７）。
　　主板成交１３０７﹒５１億元減少８﹒９％。其中港股通成交３５３﹒６億元，佔總成交
２７％。
　　騰訊控股升２﹒５２％報２１１﹒６元，北水淨買入１４﹒６億元；美團升５﹒０２％報
１２９﹒７元，北水淨買入１２﹒５億元；藥明生物升３﹒３６％報４０元，北水淨買入８﹒５
億元。
　　恒生中國企業升０﹒８％報５２﹒７８元，北水淨賣出１６﹒３億元；康希諾生物升
２０﹒６％報６４﹒１元，北水淨賣出０﹒５億元；新東方在綫升６％報３６﹒２元，北水淨賣
出０﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　１４﹒５９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒４６
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　８﹒４６
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒４５
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　１﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１６﹒３２
　　康希諾生物　　（０６１８５）　　　　　－０﹒５４
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒１６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒１３
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　－０﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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