《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１１﹒８７億元，買盤超賣盤，流入８﹒１３億元，佔每日額度１﹒５６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８１﹒９３億元，買盤超賣盤，流入
３８﹒０７億元，佔每日額度９﹒０６％。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
26/10/2022 16:26
《滬港通》北上全日流入８﹒１億，南下全日流入３８﹒１億
《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１１﹒８７億元，買盤超賣盤，流入８﹒１３億元，佔每日額度１﹒５６％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８１﹒９３億元，買盤超賣盤，流入
３８﹒０７億元，佔每日額度９﹒０６％。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰26/10/2022 16:26 《深港通》北上全日流入４０﹒１億，南下全日流入２７﹒１億
下一篇新聞︰26/10/2022 16:23 【大國博弈】辛偉誠拜登通電話願共同應對中國挑戰，中方斥威脅論
26/10/2022 16:47 【大國博弈】外交部回應中遠收購德漢堡港：理性看待中德務實合作
26/10/2022 16:17 《行業數據》信通院：８月內地市場手機出貨量同比跌２１﹒９％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰